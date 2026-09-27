استقلال و قدرت رویارویی با دشمن از دستاوردهای دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طاهرخانی در جلسه روایتگویی به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس با ایمان و توکل به خدا در برابر دشمن ایستادیم و امروز نیز جوانان این مرز و بوم با همان روحیه، آماده دفاع از آرمانهای انقلاب و کیان ایران اسلامی هستند.
وی افزود: پیوند نسلها یکی از عوامل ماندگاری انقلاب است و باید تجربهها و ارزشهای دوران دفاع مقدس به نسلهای جدید منتقل شود.
این پیشکسوت دوران دفاع مقدس با تأکید بر ضرورت انتقال تجارب پیشکسوتان به نسل جوان تصریح کرد: اگر تجارب و خاطرات پیشکسوتان به نسل امروز منتقل نشود، بخش بزرگی از حقیقت تاریخ دفاع مقدس در گذر زمان فراموش خواهد شد.
طاهرخانی ادامه داد: باید با بهرهگیری از زبان هنر، رسانه و برنامههای فرهنگی، این گنجینه ارزشمند را برای همیشه زنده نگه داشت و زمینه آشنایی نسل جوان با واقعیتها و تجربههای دفاع مقدس را فراهم کرد.
وی با تأکید بر تداوم راه شهدا خاطرنشان کرد: امروز نیز همچون دوران دفاع مقدس در برابر تهدیدات دشمنان ایستادهایم و با تکیه بر ایمان، وحدت و تبعیت از ولایت فقیه، راه شهدا را که راه عزت و سربلندی است، ادامه میدهیم.
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