افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۳۴ واحد گردشگری در گلستان

به‌گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی ضمن تبریک روز جهانی گردشگری و هفته ملی گردشگری به فعالان و تلاشگران این حوزه، اظهار کرد: در هفته گردشگری، ۳۴ واحد گردشگری در شهرستان‌های مختلف استان افتتاح می‌شود یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: حجم سرمایه‌گذاری این طرح‌ها بیش از دو هزار و ۳۵۷ میلیارد ریال است و برای ۹۳ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد می‌کند.

وی افزود: افتتاح واحدهای جدید، گامی در مسیر گسترش خدمات گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرستان‌هاست.

فعالی با اشاره به طرح‌های حوزه اقامت گفت: ۲۱ خانه‌مسافر در شهرستان‌های گرگان، گنبدکاووس، مینودشت، گالیکش، کلاله و آزادشهر و چهار اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان‌های بندرگز و مراوه‌تپه افتتاح می‌شود. افزایش تنوع اقامتگاه‌ها در نقاط مختلف استان، امکان انتخاب بیشتری در اختیار مسافران قرار می‌دهد و زمینه حضور آنان را در مقصدهای بیشتری فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: دو سفره‌خانه در گرگان، یک مرکز تفریحی و سرگرمی در روستای کلاجان گرگان، یک مجتمع گردشگری در آزادشهر و یک مزرعه گردشگری در بندرگز نیز به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری «کوچ گلستان» در شهرستان کردکوی افتتاح خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی دو طرح در کردکوی اظهار کرد: یک هتل‌آپارتمان در روستای درازنو و یک اقامتگاه بوم‌گردی در این شهرستان کلنگ‌زنی می‌شود. اجرای این طرح‌ها در کنار بهره‌برداری از واحدهای جدید، نشان‌دهنده ادامه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری استان است.

وی گفت: پراکندگی این طرح‌ها در شهرستان‌های مختلف، فرصت مناسبی برای تقویت خدمات گردشگری در سطح استان فراهم می‌کند. اداره‌کل نیز پیگیری طرح‌های در دست اجرا و حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه را در چارچوب وظایف خود ادامه می‌دهد.