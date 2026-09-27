به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز یکشنبه در دیدار با فرماندار کوهدشت با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهرستان کوهدشت در حوزه کشاورزی اظهار کرد: در شرایط کنونی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی، تأمین پایدار کالاهای اساسی و استراتژیک و صیانت از امنیت غذایی مردم است.

وی افزود: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، با تلاش مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان، پیگیری‌های استاندار و همراهی دستگاه‌های اجرایی، روند تأمین کالاهای اساسی بدون ایجاد صف‌های طولانی دنبال شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه گلخانه‌ها و تولید در محیط‌های کنترل‌شده، تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی، ایجاد ارزش افزوده و برندسازی محصولات کشاورزی را از دیگر رویکردهای مهم این سازمان عنوان کرد.

جشنواره انار سیاب در مسیر تبدیل شدن به رویدادی ملی

صیادی با اشاره به ظرفیت کم‌نظیر تولید انار در شهرستان کوهدشت، برگزاری جشنواره انار سیاب را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان، توسعه بازار، برندسازی محصول و ایجاد پیوند میان تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و بازارهای مصرف دانست.

وی گفت: برگزاری جشنواره انار می‌تواند بستری برای معرفی توانمندی باغداران استان و ایجاد رقابت سازنده میان تولیدکنندگان باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین از باغداران انار سراسر کشور دعوت کرد با حضور در این رویداد، ضمن معرفی محصولات خود، در جشنواره انار سیاب مشارکت کنند.

جشنواره انار؛ پیوند تولید، بازار و صنایع تبدیلی

برگزاری جشنواره انار سیاب صرفاً یک رویداد فرهنگی و آیینی نیست و می‌تواند به‌عنوان یک رویداد کشاورزی و اقتصادی، در مسیر توسعه زنجیره ارزش انار مورد توجه قرار گیرد.

معرفی محصول، برندسازی، توسعه بازار، جذب سرمایه‌گذاری، رونق صنایع فرآوری و بسته‌بندی، تقویت گردشگری کشاورزی و افزایش ارزش افزوده محصول از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در چارچوب این جشنواره دنبال شود.

همچنین معرفی «انار سیاب» در سطح ملی می‌تواند به تقویت هویت تولیدی منطقه و ایجاد زمینه برای حضور مؤثرتر این محصول در بازارهای داخلی و در گام‌های بعدی، بازارهای هدف صادراتی کمک کند.

ناصری: انارستان سیاب ظرفیت تبدیل شدن به برند ملی را دارد

مراد ناصری، فرماندار کوهدشت، نیز با قدردانی از تلاش‌های مجموعه جهاد کشاورزی استان، به‌ویژه در حوزه تأمین کالاهای اساسی، بر ضرورت حمایت و توجه ویژه به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه موفق برگزاری جشنواره انار در سال گذشته اظهار داشت: این جشنواره دستاوردهای ارزشمندی برای شهرستان کوهدشت به همراه داشت و زمینه مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی منطقه فراهم کرد.

فرماندار کوهدشت افزود: با مشارکت، برنامه‌ریزی و مدیریت سازمان جهاد کشاورزی استان و بهره‌گیری از تجربیات دوره گذشته، می‌توان جشنواره انار سیاب را در تراز یک رویداد ملی کشاورزی، اقتصادی و گردشگری برگزار کرد.

ناصری تأکید کرد: سایت متمرکز انارستان سیاب از ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان کوهدشت است و معرفی این ظرفیت در سطح ملی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بازار محصول، افزایش ارزش اقتصادی تولید و شناساندن توانمندی‌های کشاورزی شهرستان و استان لرستان باشد.

انار سیاب؛ از ظرفیت تولید تا برند ملی

تأکید مسئولان جهاد کشاورزی و مدیریت اجرایی کوهدشت بر برگزاری جشنواره انار سیاب، در کنار توجه به توسعه زیرساخت‌ها و صنایع تبدیلی، می‌تواند این رویداد را به بستری برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان و ایجاد ارتباط میان باغداران، بازار و فعالان اقتصادی تبدیل کند؛ ظرفیتی که مسئولان شهرستان و استان بر استفاده از آن برای معرفی «انار سیاب» در سطح ملی تأکید دارند.