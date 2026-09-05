توقیف خودروی سواری با ۳۰۰ میلیون ریال خلافی در زرندیه

سرهنگ سعید محمدی‌زاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۳ پرندک شهرستان هنگام گشت زنی در سطح شهر پرندک یک دستگاه خودروی سواری را به علت حرکات نمایشی و سرعت بالا توقیف کردند.

وی افزود: با استعلام به عمل آمده از سیستم تخلفات پلیس راهور، مشخص شد سواری دارای ۳۰۰میلیون ریال تخلف رانندگ پرداخت نشده دارد که بلافاصله برابر ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خودرو توقیف و جهت سیر مراحل قانونی روانه پارکینگ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه بیان کرد: طرح ویژه کنترل، رصد و اعمال قانون رانندگان متخلف به صورت محسوس و نامحسوس در دستور کار قرار دارد.