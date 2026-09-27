به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعاهای مقامات آمریکا مبنی بر باز بودن تنگه هرمز با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: بنگاهِ فریب‌کاریِ آمریکا می‌گوید ایران کنترلی بر تنگه هرمز ندارد، اما بازار یک اضافه‌بهای (پرمیوم) سنگین روی نفت کشیده است؛ ۳۵ دلار بالاتر از قبل از تهاجم و ۵۰ دلار بر اساس قیمت‌های نفت فیزیکی.

وی افزود: پس یا بازار احمق است که نفت را با این قیمت‌های بالاتر می‌خرد، یا دستگاه روایت‌شویی آمریکا دارد سیاه‌بازی می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای کسانی که حرف آمریکا را باور دارند، یک دستگاه چاپ دلار رایگان در تنگه هرمز گذاشته‌اند؛ بفرمایید بروید بردارید!