به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام هواشناسی مازندران، با استقرار سامانه ناپایدار جوی، دریای خزر در مناطق نزدیک ساحل و فراساحل با وزش باد نسبتاً شدید و افزایش ارتفاع موج همراه خواهد بود و شرایط برای انجام فعالیتهای دریایی مساعد نیست.
بر این اساس، سرعت باد در محدوده نزدیک ساحل به حدود ۱۱ متر بر ثانیه و در مناطق دور از ساحل به حدود ۱۳ متر بر ثانیه میرسد. همچنین ارتفاع موج در مناطق نزدیک ساحل بین ۰.۸ تا ۱.۳ متر و در مناطق فراساحلی حدود ۱.۱ تا ۱.۸ متر پیشبینی شده است.
هواشناسی مازندران احتمال غرق شدن شناگران، قایقها و شناورهای گردشگری، آسیب یا غرق شدن شناورهای صیادی و همچنین اختلال در تردد و ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر را از مخاطرات این سامانه اعلام کرده است.
در این هشدار، بر ضرورت رعایت جوانب احتیاط در تمامی فعالیتهای دریایی تأکید و انجام فعالیتهای شنا، صیادی و گردشگری دریایی در مدت فعالیت این سامانه ممنوع اعلام شده است.
طبق آخرین تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، آسمان مازندران از روز دوشنبه تا بعدازظهر سهشنبه صاف تا نیمهابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر پیشبینی میشود.
از عصر سهشنبه تا عصر چهارشنبه نیز آسمان استان عمدتاً ابری همراه با رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش باد خواهد بود و از اواخر روز چهارشنبه به تدریج از میزان ناپایداری جوی کاسته میشود.
همچنین از روز پنجشنبه تا بعدازظهر جمعه، شرایط جوی استان عمدتاً صاف تا نیمهابری و در برخی ساعات همراه با افزایش ابر پیشبینی شده است.
بر اساس این گزارش، از عصر جمعه تا اواخر وقت شنبه نیز آسمان مازندران نیمهابری تا ابری خواهد بود و در برخی مناطق رگبار پراکنده باران و وزش باد دور از انتظار نیست.
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