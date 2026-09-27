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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

تریلی پس از تصادف مرگبار در محور جاسک متواری شد

تریلی پس از تصادف مرگبار در محور جاسک متواری شد

جاسک - مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک گفت: برخورد موتورسیکلت با تریلی در محدوده سیرمچ به فوت راکب منجر شد و تریلی پس از حادثه از محل متواری شده است.

محمود پابرجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این سانحه رانندگی دقایقی پیش در محور جاسک - لیردف و در محدوده روستای سیرمچ واقع در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری مرکز شهرستان جاسک رخ داد.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه موتورسیکلت که یک راکب داشت با یک دستگاه تریلی برخورد کرد که بر اثر شدت این برخورد راکب موتورسیکلت در دم جان باخت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک، تصریح کرد: تریلی پس از وقوع حادثه از محل متواری شده است.

پابرجا، خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر این حادثه پس از بررسی و اعلام مراجع مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6960738

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