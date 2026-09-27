میدری: از تعدیل گسترده نیروها بعد از جنگ ۴۰ در خوزستان جلوگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری شامگاه یکشنبه در حاشیه عیادت از کارگران آسیب‌دیده حادثه پالایشگاه آبادان در بیمارستان طالقانی اهواز با اشاره به ظرفیت‌های نیروی انسانی استان اظهار کرد: با وجود آسیب‌های واردشده به برخی زیرساخت‌های صنعتی در جریان جنگ، تدابیر استاندار خوزستان و تعامل با مدیران صنایع، زمینه‌ساز کاهش تعدیل نیرو و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی شده است.

وی با اشاره به مجروح شدن چند نفر از کارگران پالایشگاه آبادان در چند روز اخیر افزود: خوشبختانه با تلاش کادر درمان روند بهبود این کارگران آسیب دیده به سرعت در حال انجام است و وضعیت عمومی آنها رضایت‌بخش گزارش شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در گفتگو با کارگران آسیب‌دیده، دغدغه‌های آنها به‌ویژه در خصوص وضعیت قراردادهای کاری مطرح شد که با حضور مسئولین پالایشگاه آبادان، قول‌های مساعدی برای پیگیری و حل مشکلات استخدامی این نیروها داده شد تا نگرانی آنها در ادامه روند اشتغال برطرف شود.

میدری در ادامه به برنامه‌های سفر خود در آبادان اشاره کرد و گفت: بهره‌برداری از یک کشتی شناور که طی ۱۴ ماه اخیر با تلاش کارگران و متخصصان بومی ساخته شده است از مهمترین برنامه‌های این سفر است. این کشتی که پیش‌تر مورد اصابت موشک قرار گرفته بود با همت و اراده کارگران صنعت کشتی‌سازی بازسازی و آماده به آب‌اندازی شده است که فردا با دستور رئیس‌جمهور به صورت وبیناری افتتاح خواهد شد.

میدری در خصوص مطالبه عمومی برای انتقال حساب‌های بانکی پتروشیمی‌های استان به خوزستان نیز گفت: این موضوع یکی از اولویت‌های کاری ما است؛ در حال حاضر با همکاری بانک مرکزی، گردش مالی و حساب‌های پتروشیمی‌های زیرمجموعه وزارتخانه را رصد می‌کنیم و تذکرات لازم به مدیرانی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، داده شده است.

وی ادامه داد: فرآیند انتقال این حساب‌ها به داخل استان در حال انجام است و با جدیت پیگیری می‌شود.