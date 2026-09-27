به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید رئیسی، شامگاه یکشنبه در تجمع مردم شرق شیراز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای جنگ‌های اخیر، گفت: مردم ایران در مقاطع مختلف تاریخ برای حفظ دین، استقلال، امنیت و عزت کشور ایستادگی کرده‌اند و این حضور و مقاومت، شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: در شرایطی که انقلاب اسلامی تازه شکل گرفته بود و کشور از نظر تجهیزات، سازماندهی و انسجام نظامی در وضعیت مطلوبی قرار نداشت، دشمن جنگ را به ایران تحمیل کرد، اما ملت ایران با مقاومت خود اجازه نداد اهداف دشمن محقق شود.

نماینده ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب درباره تداوم آرمان‌های انقلاب گفت: انقلاب اسلامی تنها انقلابی است که دهه‌های مختلف را پشت سر گذاشته، بدون اینکه آرمان‌ها و اهداف اصلی آن تغییر کند.

رئیسی ادامه داد: در طول سال‌های پس از انقلاب، دولت‌ها و مسئولان مختلفی روی کار آمدند، اما جمهوری اسلامی مسیر ساخت ایران مقتدر را دنبال کرده است و امروز بخشی از توانمندی‌های کشور در حوزه‌های مختلف، محصول همین روند است.

وی با بیان اینکه دشمنان در مقاطع مختلف فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده‌اند، گفت: تهدید نظامی، تحریم اقتصادی و ترور دانشمندان و فرماندهان نتوانست جمهوری اسلامی را از مسیر خود خارج کند.

رئیسی با اشاره به جنگ‌های اخیر تصریح کرد: دشمن با تصور ضربه‌زدن به ساختار جمهوری اسلامی وارد میدان شد، اما مقاومت مردم و نیروهای مسلح نشان داد جمهوری اسلامی با وجود خسارت‌ها و فشارها همچنان ایستاده است.

توان نیروی دریایی سپاه در برابر دشمن افزایش یافته است

وی با اشاره به عملکرد نیروی دریایی سپاه در ماه‌های اخیر گفت: امروز توان موشکی، پهپادی و دریایی جمهوری اسلامی نسبت به گذشته افزایش یافته و نیروی دریایی سپاه با آمادگی بیشتری در منطقه حضور دارد.

نماینده ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه افزود: شهید تنگسیری همواره بر اهمیت جنگ دریایی و آمادگی برای مقابله با دشمن تأکید داشت و امروز بخش مهمی از توان بازدارندگی کشور در دریا به نمایش گذاشته شده است.

رئیسی با تأکید بر اینکه این توانمندی‌ها نباید موجب غرور شود، گفت: آنچه در میدان اتفاق افتاده، پیش از هر چیز به لطف خداوند بوده است و نیروهای مسلح باید همواره این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر گفت: حضور مردم در صحنه، یکی از مهم‌ترین عوامل ایستادگی جمهوری اسلامی است و در بسیاری از مقاطع، حمایت و انسجام عمومی تأثیر بیشتری از تجهیزات نظامی داشته است.

دشمن با انسجام ملی نمی‌تواند به اهداف خود برسد

نماینده ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه با تأکید بر ضرورت توجه رسانه‌ها به دستاوردهای کشور گفت: باید پیروزی‌ها و پیشرفت‌هایی را که در ماه‌های اخیر حاصل شده برای مردم تبیین کرد و موضوعات کم‌اهمیت را جایگزین مسائل اصلی نکرد.

رئیسی افزود: جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته فشارهای متعددی را پشت سر گذاشته و امروز توانمندی‌های دفاعی و موشکی کشور، بخشی از ظرفیت ایجادشده برای مقابله با تهدیدهاست.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت گفت: حاکمیت جمهوری اسلامی یکپارچه است و همه باید زیر سایه رهبری برای حفظ انسجام کشور تلاش کنیم.

رئیسی ادامه داد: ممکن است درباره برخی مسائل و عملکرد برخی افراد گلایه‌هایی وجود داشته باشد، اما اختلاف‌افکنی و دوگانه‌سازی در شرایطی که کشور با تهدید دشمن مواجه است، به انسجام ملی آسیب می‌زند.

وی گفت: وحدت مردم از ابتدای انقلاب یکی از عوامل اصلی عبور کشور از بحران‌ها بوده است و امروز نیز انسجام ملی و حمایت از نظام جمهوری اسلامی باید حفظ شود.

نماینده ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه در پایان با اشاره به اهمیت تبیین و امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: باید واقعیت‌های میدان و دستاوردهای کشور برای نسل‌های مختلف تبیین شود و مردم و مسئولان با حفظ وحدت و انسجام، مسیر انقلاب را ادامه دهند.