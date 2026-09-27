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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳

دستگیری عامل تیراندازی به منزل مسکونی در پلدختر

دستگیری عامل تیراندازی به منزل مسکونی در پلدختر

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی پلدختر از شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی به یک منزل مسکونی در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی تیراندازی به سمت یک منزل مسکونی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت شهرستان پلدختر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، هویت عامل تیراندازی را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضایی، وی را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

کشف سلاح جنگی از مخفیگاه متهم

فرمانده انتظامی پلدختر تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح جنگی و تعدادی فشنگ کشف شد.

کرمی‌چگنی ادامه داد: متهم در جریان تحقیقات، اختلافات خانوادگی را انگیزه ارتکاب این جرم عنوان کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی پلدختر در پایان خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدامی که موجب سلب آسایش مردم شود، برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6960730

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