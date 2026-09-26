خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ زهرا ناصران: تبریز بار دیگر به صحنه‌ای برای هم‌نوازی نغمه‌های ایران تبدیل می‌شود؛ جایی که موغام، فراتر از یک سبک موسیقایی، به زبان مشترک نسل‌ها برای روایت هویت، فرهنگ و دلبستگی به وطن بدل می‌شود. ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام در حالی برگزار می‌شود که سازهای هنرمندان از شهرهای مختلف کشور، از پیشکسوتان تا نوجوانان، خود را برای چند روز اجرای موسیقی و رقابت هنری آماده کرده‌اند.

تبریز، شهر فرهنگ و هنر، بار دیگر میزبان نغمه‌هایی از سراسر ایران می‌شود، جشنواره سراسری موسیقی موغام که از یک رویداد هنری فراتر رفته و به جریانی فرهنگی در تبریز تبدیل شده است، امسال نیز از پنجم مهرماه برگزار می‌شود تا سازهای هنرمندان، روایتگر هویت، فرهنگ، مقاومت و دلبستگی به وطن باشند.

ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام از فردا پنجم مهرماه در تبریز آغاز خواهد شد، رویدادی که این‌بار نغمه‌های خود را به یاد حافظان میهن و در ادای احترام به مقاومت مردم ایران کوک خواهد کرد تا موسیقی، روایتگر حماسه‌ای باشد که در حافظه این سرزمین ماندگار شده است.

موغام به احترام حافظان وطن می‌نوازد

دبیر ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برنامه زمان‌بندی اجراهای مرحله نهایی این جشنواره می‌گوید: این رویداد با شعار «ایران نغمه‌سین اوخیان، تبریز دیر» و با گرامیداشت یاد و خاطره ماندگار حافظان میهن، از روز یکشنبه پنجم مهرماه آغاز خواهد شد و تا هفتم مهرماه ادامه خواهد یافت.

غلامرضا میرزازاده می‌افزاید: این جشنواره با ادای احترام هنرمندان و شهروندان تبریزی به مقام شامخ شهدای وطن و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد و در کنار گرامیداشت مقاومت قهرمانانه مردم همیشه در صحنه کشور، میزبان هنرمندانی از شهرهای مختلف و همچنین شهرهای جنوبی کشور خواهد بود.

او ادامه می‌دهد: ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام تلاش خواهد کرد چهره‌ای ماندگار از غنای فرهنگ و هنر ایران را در همراهی با ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی میهن عزیزمان به نمایش بگذارد و این جشنواره بخشی از روایت ایستادگی و حافظه فرهنگی این سرزمین خواهند بود.

از حماسه شهیدان تا حماسه نغمه‌ها

دبیر ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام اضافه می‌کند: براساس برنامه‌ریزی دبیرخانه جشنواره، نوبت پیش از ظهر از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ بعدازظهر در سالن شمس تبریزی مرکز همایش‌های بین‌المللی شهریار (خاوران) و نوبت بعدازظهر از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در سالن استاد شهریار همین مجموعه، با حضور هنرمندان گروه‌های سنی مختلف دنبال خواهد شد.

میرزازاده خاطرنشان می‌کند: روز یکشنبه پنجم مهرماه، در بخش نوازندگی، هنرمندان سازهای کوبه‌ای به اجرای برنامه خواهند پرداخت و در بخش خوانندگی نیز هنرمندان «گروه سنی الف» آثار خود را اجرا خواهند کرد.

ضرب کوبه‌ها؛ آغاز روایت ایستادگی

او ادامه می‌دهد: روز دوشنبه ششم مهرماه، هنرمندان بخش «کمانچه و قارمون» هنرنمایی خواهند کرد و در بخش آواز نیز هنرمندان «گروه سنی ب» به اجرای آثار خود خواهند پرداخت.

دبیر ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام می‌افزاید: روز هفتم مهرماه که روز نهایی رقابت‌ها خواهد بود، هنرمندان در بخش نوازندگی «تار، عود و قانون» به اجرای آثار خود خواهند پرداخت و در نوبت بعدازظهر نیز هنرمندان «گروه سنی ج» آثار خود را اجرا خواهند کرد.

آخرین پرده رقابت؛ نغمه‌ای برای وطن

وی با اشاره به اضافه شدن بخش «علمی پژوهشی» به این رویداد می‌گوید: روز چهارشنبه هشتم مهرماه و در نوبت پیش از ظهر، بخش مقالات علمی پژوهشی در سالن شمس تبریزی دنبال خواهد شد.

میرزازاده می گوید: عصر روز هشتم مهر ماه، آئیین اختتام ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام آن با حضور چهره های ارزشمند فرهنگ و هنر، مهمانان ویژه، داوران، شرکت کنندگان و شهروندان محترم تبریزی برگزار خواهد شد.

نغمه‌های مقاومت در راه تبریز

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار فراخوان ششمین دوره جشنواره سراسری موسیقی موغام تبریز می‌گوید: موسیقی، طنین احساسات پاک و نجواهای درون انسان‌هاست که از رنج و غم تا رزم و امید را در بر می‌گیرد، در این میان، موسیقی اصیل و فاخر مقامی «موغام»، آوای دلنشین فرهنگ و روایتگر حماسه‌ها و بازتاب روح مقاومت و وحدت عمیق به شمار می‌رود.

نغمه‌هایی که از دل مقاومت برمی خیزند

امیر نصیربیگی می‌افزاید: در ایامی که کشور عزیزمان درگیر جنگ تحمیلی سوم بود، وطن با هجمه‌های میدانی و رسانه‌ای دشمن آمریکایی ـ صهیونی مواجه شد و سرخی پرچم میهن با خون قائد عظیم‌الشان انقلاب، فرماندهان رشید و سربازان غیور، کودکان معصوم و هموطنان بی‌گناه رنگین‌تر شد و نقش «الله» در میانه سفیدی پرچم مقدس ایران، درخششی جاودان یافت.

وی تاکید می‌کند: گام‌های فرهنگی و مبتنی بر هنر که به همت و همراهی هنرمندان غیور و دردمند کشور برداشته می‌شود، روشنگر راه مقاومت و گویای استواری سرزمین ما خواهد بود.

موغام، روایتگر حماسه یک سرزمین است

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز با اشاره به انتشار پوستر و فراخوان جشنواره خاطرنشان می‌کند: سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری

تبریز در نظر دارد با بهره‌گیری از غنای موسیقی موغام، گامی در جهت ایجاد شور حماسی در میان مردم در روزهای مقاومت بردارد و ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی را برگزار کند.

وی می‌افزاید: این جشنواره تلاش خواهد کرد ظرفیت‌های موسیقی مقامی آذربایجان را در مسیر روایت حماسه، مقاومت و ایستادگی مردم به میدان بیاورد تا هنر، بخشی از حافظه ماندگار این روزهای سرنوشت‌ساز باشد.

سازها برای شهیدان کوک می‌شوند

نصیربیگی از عموم هنرمندان عرصه موسیقی دعوت می‌کند با مشارکت در این جشنواره، ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام را به رویدادی ماندگار در عرصه هنر تبدیل کنند و آثاری مثال‌زدنی از روزهای تلخ و شیرین سرزمینمان بیافرینند.

وی می‌گوید: حضور هنرمندان در این رویداد می‌تواند فرصتی برای ثبت هنری روزهایی باشد که مقاومت، ایستادگی و دلبستگی به وطن را در برابر چشم مردم به تصویر کشید؛ نغمه‌هایی که قرار است از دل موغام برخیزند و یاد شهدا و روایت حماسه این سرزمین را در حافظه فرهنگی جامعه ماندگار کنند.

موغام؛ سنگر وحدت

حسین ملکی‌زاده، داور و پیشکسوت موسیقی موغام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره می‌گوید: یکی از محورهای اصلی مسابقات موغام، ایجاد نشاط و شادابی در جامعه امروز است، چراکه موسیقی می‌تواند صدای اتحاد، همدلی، همبستگی و با هم بودن مردم باشد.

وی می‌افزاید: یکی از اهداف مهم این جشنواره، کشف و استعدادیابی جوانان این مرز و بوم است. جوانانی که هر کدام می‌توانند صاحب یک صدا و نغمه تازه باشند و آینده موسیقی این سرزمین را رقم بزنند. وظیفه ماست که این استعدادها را شناسایی، پرورش و به جامعه معرفی کنیم.

جوانان را پای ساز می‌آوریم، نه پای آسیب

ملکی‌زاده ادامه می‌دهد: آینده موسیقی موغام به همین نسل جوان وابسته است. باید فرصت بدهیم تا جوانان توانایی‌های خود را نشان دهند و در مسیر هنر و فرهنگ قدم بردارند. کشف استعداد، تنها شناسایی یک صدای خوب یا یک نوازنده توانمند نیست؛ بلکه فرصتی برای ساختن آینده فرهنگی جامعه است.

وی می‌گوید: به عقیده من، بزرگ‌ترین وظیفه ما معلمان، امر به معروف و نهی از منکر است. در شرایط دشوار جامعه و در برابر تهاجم فرهنگی، تلاش می‌کنیم با زبان هنر با جوانان سخن بگوییم و آنان را به سمت موسیقی، شعر و فرهنگ هدایت کنیم.

ساز؛ سلاح ما در برابر تهاجم فرهنگی

وی می‌افزاید: ما با آلات موسیقی، جرم و جنایت را از دستان جوانان می‌گیریم و به جای آن، شعر و موسیقی را در اختیارشان می‌گذاریم. اشعار ملا محمد فضولی، سید عظیم شیروانی و حاج رضا صراف تبریزی را به آنان می‌آموزیم تا در کنار موسیقی موغام، با گنجینه ادبی و فرهنگی سرزمین خود نیز آشنا شوند.

این پیشکسوت موسیقی موغام تأکید می‌کند: تلاش ما این است که روح آذربایجان را در جان نسل جوان جای دهیم؛ روحی که در شعر، موسیقی و فرهنگ این دیار جریان دارد. جوانی که با این میراث پیوند می‌خورد، بخشی از هویت سرزمین خود را نیز با خود به آینده می‌برد.

روح آذربایجان را به نسل جوان می‌سپاریم

ملکی‌زاده با اشاره به رسالت معلمان مکتب موغام می‌گوید: تمام هم و غم ما این است که با تمام وجود، آموخته‌های خود را به نسل جوان منتقل کنیم. آنچه از استادان خود آموخته‌ایم، تنها مجموعه‌ای از نغمه‌ها و فنون موسیقی نیست، بخشی از فرهنگ و هویت این سرزمین است که باید به نسل آینده سپرده شود.

وی می‌افزاید: هدف ما تنها تربیت نوازنده و خواننده نیست. می‌خواهیم جوانانی تربیت کنیم که در کنار هنر، روحیه‌ای لطیف، نگاهی انسانی و شناختی عمیق از فرهنگ خود داشته باشند و با همین پشتوانه به جامعه بازگردند.

داور و پیشکسوت موسیقی موغام خاطرنشان می‌کند: اگر بتوانیم جوانی را با موسیقی، شعر، فرهنگ و هویت آذربایجان همراه کنیم، گامی برای حفظ این میراث برداشته‌ایم. موغام برای ما فقط موسیقی نیست، صدایی است که از گذشته به امروز رسیده و باید از دل نسل امروز، راهی به سوی فردا پیدا کند.

نغمه‌های موغام، میراثی برای نسل آینده

حالا در تبریز، سازها آماده‌اند تا روایتی دیگر از ایران بنوازند، روایتی که از دل موغام می‌گذرد و به حافظه یک ملت می‌رسد، از ضرب سازهای کوبه‌ای تا نغمه کمانچه و تار و از صدای نسل پیشکسوت تا دستان نوجوانانی که میراث موسیقایی این سرزمین را به آینده می‌سپارند، همه در یک نقطه به هم می‌رسند، حفظ هویت و زنده نگه داشتن صدایی که ریشه در فرهنگ این سرزمین دارد. ششمین جشنواره موغام شاید چند روز بیشتر به طول نیانجامد، اما نغمه‌هایی که در تبریز طنین می‌اندازند، می‌توانند بسیار فراتر از روزهای جشنواره امتداد یابند، نغمه‌هایی برای ایران، برای آذربایجان، برای حافظان وطن و برای نسلی که باید بداند صدای ایران، هرگاه از دل فرهنگ و هنر برخیزد، خاموش‌شدنی نیست.