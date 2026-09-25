به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا میرزازاده، دبیر ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام ظهر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای برگزاری مرحله نهایی این جشنواره اظهار کرد: این رویداد از یکشنبه پنجم مهرماه آغاز می‌شود و تا هشتم مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام با شعار «ایران نغمه‌سین اوخیان، تبریز دیر» و با گرامیداشت یاد و خاطره حافظان میهن برگزار می‌شود و هنرمندانی از شهرهای مختلف کشور، از جمله مناطق جنوبی، در آن حضور خواهند داشت.

میرزازاده با بیان اینکه اجراهای مرحله نهایی در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود، گفت: برنامه‌های پیش از ظهر از ساعت ۹ تا ۱۴ در سالن شمس تبریزی مرکز همایش‌های بین‌المللی شهریار و اجراهای عصر از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در سالن استاد شهریار این مجموعه برگزار خواهد شد.

دبیر ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام ادامه داد: روز یکشنبه پنجم مهرماه، در بخش نوازندگی هنرمندان سازهای کوبه‌ای به اجرای آثار خود می‌پردازند و در بخش خوانندگی نیز هنرمندان گروه سنی «الف» روی صحنه خواهند رفت.

وی افزود: روز دوشنبه ششم مهرماه، رقابت در بخش نوازندگی کمانچه و قارمون برگزار می‌شود و در بخش آواز نیز هنرمندان گروه سنی «ب» آثار خود را اجرا می‌کنند.

میرزازاده با اشاره به برنامه روز پایانی رقابت‌ها گفت: روز سه‌شنبه هفتم مهرماه، هنرمندان بخش نوازندگی تار، عود و قانون به اجرای آثار خود می‌پردازند و در نوبت عصر نیز هنرمندان گروه سنی «ج» به اجرای آثارشان خواهند پرداخت.

وی همچنین از اضافه شدن بخش «علمی ـ پژوهشی» به ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام خبر داد و گفت: این بخش صبح روز چهارشنبه هشتم مهرماه در سالن شمس تبریزی برگزار و مقالات علمی ـ پژوهشی ارائه خواهد شد.

دبیر جشنواره موغام خاطرنشان کرد: آیین اختتامیه ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام نیز عصر چهارشنبه هشتم مهرماه با حضور چهره‌های فرهنگ و هنر، مهمانان، داوران، شرکت‌کنندگان و شهروندان تبریزی برگزار می‌شود.

به گفته وی، برگزاری این جشنواره فرصتی برای حضور هنرمندان گروه‌های سنی مختلف و معرفی ظرفیت‌های موسیقی موغام در سطح ملی خواهد بود.