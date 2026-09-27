درآمد زکات در بوشهر ظرفیت رشد تا ۴۰۰ میلیارد تومان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری یکشنبه شب در همایش تکریمی ـ ترویجی زکات استان بوشهر با اشاره به رشد قابل توجه درآمدهای زکات در استان، گفت: با توجه به پرداختهای مستقیم و عمومی مردم، ظرفیت واقعی زکات در استان بوشهر بسیار بیشتر از ارقام ثبتشده بوده و میتواند به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برسد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار کرد: زکات یکی از شاخصهای مهم دینداری و روحیه نوعدوستی در جامعه است و مردم استان بوشهر در این زمینه مشارکت ارزشمندی دارند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از زکات توسط کشاورزان و دامداران به صورت مستقیم و در میان اقوام، بستگان و نیازمندان پرداخت میشود که این نوع پرداخت نیز از نظر شرعی بلامانع است و نشاندهنده نهادینه بودن فرهنگ زکات در استان است.
رئیس شورای زکات استان بوشهر با بیان اینکه آثار و برکات زکات در مناطق مختلف استان قابل مشاهده است، گفت: منابع زکات در حوزههای مختلف از جمله اجرای طرحهای عمرانی، فرهنگی، آموزشی، تأمین جهیزیه و حمایت از نیازمندان هزینه شده و آثار اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته است.
صفایی بوشهری همچنین بر ضرورت هدایت هدفمند منابع زکات تأکید کرد و گفت: هزینهکرد زکات نیازمند برنامهریزی دقیق، شناخت اولویتهای هر منطقه و استفاده از ظرفیت فرمانداران، دستگاههای اجرایی و شوراهای برنامهریزی استان و شهرستانهاست.
وی از تدوین چند طرح جدید در شورای زکات استان خبر داد و افزود: راهاندازی صندوق قرضالحسنه زکات، اجرای طرح کارآفرینی و اشتغالزایی با منابع زکات و بررسی سازوکار جبران خسارت محصولات کشاورزی مؤدیان زکات از طرحهای جدیدی است که در شورای زکات استان دنبال میشود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر درباره طرح کارآفرینی مبتنی بر زکات اظهار کرد: بخشی از منابع زکات میتواند برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی مردم در مناطق پرداختکننده زکات اختصاص یابد؛ بهگونهای که با آموزش و حمایت از طرحهای اقتصادی، زمینه ایجاد مشاغل پایدار و افزایش توان اقتصادی این مناطق فراهم شود.
وی ادامه داد: در این طرح، منابع زکات برای ایجاد فعالیتهای اقتصادی و کارآفرینی اختصاص مییابد و پس از رسیدن طرح به سودآوری، منابع برای اجرای طرحهای جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
صفایی بوشهری همچنین با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان، بهویژه در حوزه نخل و خرما، بر توسعه صنایع تبدیلی و جلوگیری از خامفروشی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت محصولات کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی میتواند زمینه ایجاد فرصتهای شغلی متعدد در مناطق پرداختکننده زکات را فراهم کند.
وی با تأکید بر نقش رسانهها در ترویج فرهنگ زکات خاطرنشان کرد: صداوسیمای مرکز بوشهر و سایر رسانهها با تولید و پخش برنامههای تبلیغی و ترویجی، نقش مهمی در معرفی آثار و برکات زکات و نهادینهسازی این فریضه در جامعه دارند.
همایش تکریمی ـ ترویجی زکات استان بوشهر، با هدف ترویج فرهنگ زکات، تجلیل از مؤدیان و مروجان این فریضه الهی و بررسی راهکارهای توسعه عدالت اجتماعی و فقرزدایی، با حضور مسئولان کشوری و استانی در سالن همایشهای کمیته امداد استان بوشهر برگزار شد.
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