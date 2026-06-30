قیمت گندم دوم برای حمایت از کشاورزان ۱۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرامک عزیزکریمی ظهر سه شنبه در نشست تخصصی معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران زراعت کشور در اراک اظهار کرد: با توجه به قرارگیری ایران در اقلیم خشک و نیمه‌خشک جهان، برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی باید بر پایه نوسانات اقلیمی و با پرهیز از اتکا به بارش‌های مقطعی انجام می شود.

وی افزود: حجم آب ذخیره‌شده در سدهای کشور به حدود ۳۴ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین خروجی سدها نیز با رشد حدود ۲۰ درصدی در وضعیت مدیریت‌شده قرار دارد.

عزیزکریمی تصریح کرد: سطح زیر کشت این محصول در جهان حدود ۲۲۰ میلیون هکتار و تولید سالانه آن نزدیک به ۸۰۰ میلیون تن است و کشورهایی مانند هند، روسیه، چین و آمریکا در صدر تولیدکنندگان قرار دارند.

وی ادامه داد: ضرورت اتکای سیاست‌های خرید تضمینی به داده‌های دقیق اقلیمی و آماری مورد تأکید است.

مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: یکی از چالش‌های مهم در زنجیره تأمین گندم، تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان است.

وی افزود: این درحالی‌است که اختلاف قیمت نهاده‌های دامی به‌ویژه جو، موجب شده بخشی از تولیدکنندگان به جای تحویل محصول به مراکز خرید، آن را ذخیره یا در بازار دام عرضه کنند.

عزیزکریمی بیان کرد: کمبود نقدینگی، تأخیر در تسویه‌ها و افزایش هزینه‌های تولید، از عوامل اثرگذار بر رفتار عرضه گندم است که باید انتقال دقیق مشکلات میدانی از جمله محدودیت‌های سوخت و انرژی به سطوح تصمیم‌گیری شود.

وی گفت: قیمت گندم دوم نسبت به گندم نان حدود ۱۰ درصد افزایش یافته تا انگیزه تولید و ایجاد ارزش افزوده برای کشاورزان تقویت شود.

عزیزکریمی تصریح کرد: در حالی که سطح تولید جهانی این محصول از حدود ۷۰ میلیون تن به ۱۴۰ میلیون تن افزایش یافته، در داخل کشور کاهش تولید جو به یکی از عوامل فشار بر بازار نهاده‌های دامی تبدیل شده است، ضمن اینکه سیاست‌های گذشته در حوزه واردات با ارز ترجیحی نیز موجب تضعیف تولید داخلی و کاهش انگیزه کشت شده بود.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه ذرت گفت: با توجه به نیاز سالانه ۱۵ تا ۱۷ میلیون تنی کشور، توسعه کشت ذرت با روش‌های نوین آبیاری و کشت مستقیم در دستور کار قرار دارد که می‌تواند مصرف آب را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.

مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح تولید میکس‌های علوفه‌ای تخصصی برای دام‌های شیری و گوشتی خبر داد و افزود: این اقدام برای نخستین‌بار در کشور با هدف بهینه‌سازی مصرف نهاده‌ها انجام شده است.

وی تاکید کرد: پرداخت بیش از ۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات در بازه پنج‌ساله به حدود ۸ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی، علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان، از هدررفت حدود ۲۴ میلیارد مترمکعب آب نیز جلوگیری خواهد کرد.