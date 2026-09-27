به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشروق، سازمان ملل متحد با اعلام نابودی ۹۴ درصدی فعالیتهای صنعتی و کشاورزی در غزه و تخریب ۹۲ درصدی زیرساختهای اقتصادی آن، هشدار داد: دامنه این فروپاشی اقتصادی به کرانه باختری نیز سرایت کرده و خطر فروپاشی روشمند نظام بانکی و ساختار مالی فلسطین را به همراه داشته است.
طبق گزارش تازه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، نوار غزه در پی فروپاشی گسترده شاخصهای کار و تولید و جهش بیسابقه نرخ فقر و بیکاری، با وخیمترین بحران اقتصادی ثبتشده در تاریخ خود دستوپنجه نرم میکند.
این ارزیابی سازمان ملل نشان میدهد، حملات و اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ پایهگذار بحرانی فزاینده در تمام ابعاد زندگی اقتصادی بوده که این وضعیت پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اوج فروپاشی رسیده است.
گزارش آنکتاد حاکی است درآمد سرانه ناخالص داخلی در غزه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۱۲ دلار در سال یعنی چیزی معادل ۵۸ سنت در روز کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۸۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ است.
بر اساس این گزارش، فعالیتهای صنعتی و تولیدات کشاورزی حدود ۹۴ درصد افت کرده و دسترسی مردم غزه تنها به ۱.۵ درصد از زمینهای کشاورزی امکانپذیر است.
علاوه بر این، ۹۲ درصد از بنگاهها و مرکز اقتصادی غزه به طور کامل آسیب دیده یا نابود شدهاند.
پدرو مانوئل مورنو، سرپرست دبیرکلی آنکتاد، این وضعیت را شدیدترین بحران اقتصادی ثبتشده در تاریخ بشریت خواند که دهها سال توسعه را به باد داده است.
از سوی دیگر«معتصم العقرع»، هماهنگکننده کمکهای آنکتاد به مردم فلسطین، اظهار داشت: اگرچه پیش از اکتبر ۲۰۲۳ دو سوم مردم غزه زیر خط فقر بودند، اما امروز ۱۰۰ درصد جمعیت غزه از فقر چندبعدی شامل محرومیت از درآمد، خدمات پایه و شرایط معیشتی نامناسب رنج میبرند و به دلیل فلج شدن تولید، کاملاً به کمکهای بشردوستانه غذایی وابسته شدهاند.
در همین حال پیامدهای این فروپاشی به غزه محدود نمانده و کرانه باختری را نیز در برگرفته است به طوریکه آنکتاد به محدودیت روزافزون فلسطینی ها در دسترسی به زمین و منابع طبیعی به دلیل توسعه شهرکسازیهای رژیم صهیونیستی اشاره کرده است.
همچنین در این گزارش، رژیم صهیونیستی به توقیف و عدم تحویل درآمدهای مالیاتی متعلق به تشکیلات خودگردان فلسطین متهم شده است به گونه ای که این اقدام فشارهای مضاعفی را بر بدنه دولت فلسطین وارد کرده است و خطر تبدیل آن به یک فروپاشی برنامه ریزی شده در شبکه بانکی را پررنگ تر میکند.
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