به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زارعی صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز ملی آتشنشانی و ایمنی، با اشاره به عملکرد آتشنشانی شیراز گفت: این سازمان بر اساس شاخصهای قابل مقایسه با سایر کلانشهرهای کشور، در بسیاری از حوزهها عملکرد قابل توجهی دارد و این موضوع حاصل مدیریت صحیح، هماهنگی بخشهای اجرایی و تمرکز بر مأموریتهای اصلی است.
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از حاشیهها افزود: حاشیهها میتوانند توان و تمرکز مدیران و نیروهای یک مجموعه را کاهش دهند، اما در سازمان آتشنشانی شیراز تلاش شده تمرکز اصلی بر انجام وظایف و مأموریتهای سازمان باشد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز، تصویب طرح جامع آتشنشانی را از مهمترین اقدامات این دوره شورا دانست و گفت: در این دوره ۱۳ طرح جامع در کمیسیون خدمات شهری به تصویب رسیده که این طرحها مسیر حرکت مجموعهها را در یک برنامه بلندمدت مشخص میکنند.
زارعی ادامه داد: در طرح جامع ایمنی و آتشنشانی شهر شیراز مشخص شده است که سازمان متناسب با پیشرفتهای جهانی در حوزه ایمنی و آتشنشانی، در زمینه تجهیزات، امکانات، آموزش و منابع انسانی باید به چه جایگاهی برسد.
وی با بیان اینکه برای این طرح برشهای پنجساله و سالانه پیشبینی شده است، تصریح کرد: تصمیمگیریهای سالانه سازمان بر اساس یک نقشه راه مشخص انجام خواهد شد و مدیریت شهری میتواند میزان تحقق اهداف را در هر مرحله ارزیابی کند.
زارعی افزود: طرح جامع آتشنشانی حاصل کار کارشناسی و تخصصی است و با استفاده از ظرفیت متخصصان، صاحبنظران حوزههای اجرایی و دانشگاهی و مطالعات علمی تدوین شده و استانداردهای مورد نیاز سازمان در سالهای آینده را مشخص کرده است.
جذب ۳۲۴ نیروی جدید در آتشنشانی شیراز طی سال گذشته
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در حوزه آتشنشانی گفت: سال گذشته ۳۲۴ نیروی جدید جذب سازمان آتشنشانی شدند و آموزشهای تخصصی مورد نیاز نیز برای این نیروها انجام شده است.
وی افزود: یکی از مزیتهای طرح جامع این است که مدیریت شهری و شورای شهر میدانند سازمان در چه نقطهای قرار دارد، در سال آینده چه اهدافی باید محقق شود و مسیر حرکت آن در سالهای آینده چگونه خواهد بود.
زارعی همچنین بر ضرورت افزایش آموزشهای عمومی در حوزه ایمنی تأکید کرد و گفت: آموزش شهروندان یکی از موضوعات مهم در کاهش پیامدهای حوادث است و نحوه مواجهه با حوادث آسانسور نیازمند توجه بیشتری است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از تماسهای شهروندان با سازمان آتشنشانی به مشکلات مربوط به آسانسور اختصاص دارد و مردم باید بدانند هنگام قطع برق یا توقف آسانسور چه اقداماتی انجام دهند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز خاطرنشان کرد: افزایش آموزشهای عمومی از طریق رسانهها، فضای مجازی و سایر ظرفیتهای اطلاعرسانی میتواند موجب شود شهروندان هنگام وقوع حوادث واکنش مناسبتری داشته باشند.
استفاده از ظرفیت زنان در حوزه ایمنی
زارعی با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای افزایش حضور بانوان در حوزه آتشنشانی گفت: در برنامههای جدید جذب ۱۶۸ نیرو پیشبینی شده که بخشی از این ظرفیت به بانوان اختصاص دارد.
وی افزود: برای یکی از ایستگاههای آتشنشانی نیز پیشبینی شده است که مسئولیت آن بهصورت کامل بر عهده بانوان باشد و در بخش رانندگی نیز از نیروهای زن استفاده شود.
وی حضور بانوان در حوزه ایمنی و آتشنشانی را اقدامی مهم دانست و گفت: استفاده از ظرفیت زنان در حوزه ایمنی با توجه به شرایط و ترکیب جمعیتی شهر اهمیت زیادی دارد.
ایمنی ساختمانها پس از پایان کار کنترل شود
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز همچنین بر ضرورت استمرار نظارت بر ایمنی ساختمانها پس از صدور پایان کار تأکید کرد.
زارعی گفت: در حال حاضر موضوع ایمنی ساختمانها هنگام صدور پایان کار مورد توجه قرار میگیرد، اما لازم است پس از پایان کار نیز کنترلهای دورهای و چکاپهای ایمنی انجام شود تا استانداردهای ایمنی ساختمانها در طول زمان حفظ شود.
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