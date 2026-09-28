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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

میزبانی اردبیل در اجلاسیه رؤسای شوراهای کلان‌شهرها

میزبانی اردبیل در اجلاسیه رؤسای شوراهای کلان‌شهرها

اردبیل- رئیس شورای شهر اردبیل از میزبانی این شهر در اجلاسیه رؤسای شوراهای کلان‌شهرها و مراکز استان در هشتم و نهم مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میر محمد سیدهاشمی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: هشتم و نهم مهرماه، میزبان اجلاسیه رؤسای محترم شوراهای کلان‌شهرها و مراکز استان خواهیم بود. این اجلاسیه با شعار مودت اجتماعی، پشتوانه تاب‌آوری ایران اسلامی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این جلسه، مسائل و مشکلات و تجربیات استان‌های دیگر بررسی و تبادل تجربیات خواهد شد. همچنین مسائل و مشکلات مدیریت یکپارچه شهری مورد بحث قرار می‌گیرد. ان‌شاءالله که میزبان شایسته‌ای برای کل کشور باشیم.

رئیس شورای شهر اردبیل گفت: مهمانان این جلسه، رؤسای محترم کلان‌شهرها و مراکز استان هستند؛ از جمله آقای چمران و آقای حاج‌رئیس، رئیس شورای کشوری، و همچنین برخی از مقامات استانی نیز دعوت خواهند شد.

سیدهاشمی ادامه داد: مسائل و مشکلات مدیریت یکپارچه شهری در قالب بندهای مصوب و مسائل و مشکلات شهر اردبیل، بیش از آن، در قالب بندهای اطلاعاتی بررسی می‌شود.

کد مطلب 6961326

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