به گزارش خبرنگار مهر، میر محمد سیدهاشمی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: هشتم و نهم مهرماه، میزبان اجلاسیه رؤسای محترم شوراهای کلان‌شهرها و مراکز استان خواهیم بود. این اجلاسیه با شعار مودت اجتماعی، پشتوانه تاب‌آوری ایران اسلامی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این جلسه، مسائل و مشکلات و تجربیات استان‌های دیگر بررسی و تبادل تجربیات خواهد شد. همچنین مسائل و مشکلات مدیریت یکپارچه شهری مورد بحث قرار می‌گیرد. ان‌شاءالله که میزبان شایسته‌ای برای کل کشور باشیم.

رئیس شورای شهر اردبیل گفت: مهمانان این جلسه، رؤسای محترم کلان‌شهرها و مراکز استان هستند؛ از جمله آقای چمران و آقای حاج‌رئیس، رئیس شورای کشوری، و همچنین برخی از مقامات استانی نیز دعوت خواهند شد.

سیدهاشمی ادامه داد: مسائل و مشکلات مدیریت یکپارچه شهری در قالب بندهای مصوب و مسائل و مشکلات شهر اردبیل، بیش از آن، در قالب بندهای اطلاعاتی بررسی می‌شود.