به گزارش خبرنگار مهر، امرالله اسماعیلی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری برخط و سراسری این رویداد اظهار داشت: هدف بنیادین از راه‌اندازی کاروان ترویجی در مزارع الگویی، کاهش شکاف عملکردمیان میانگین تولید فعلی و پتانسیل واقعی تولید در بستر اکولوژیک منطقه است.

وی با تبیین سازوکار شبکه انتقال دانش میان کشاورزان افزود: این رویکرد با محوریت کشاورزان مرجع و پیوند آنان با کشاورزان تابعی دنبال می‌شود تا با انتقال دانش بومی کارآمد و ارتقای سطح بهره‌وری، گامی اساسی در جهت پایداری، خوداتکایی و تقویت امنیت غذایی برداشته شود.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان با تأکید بر هم‌افزایی عرصه و پژوهش تصریح کرد: در این راستا، با تشکیل تیم‌های کارشناسی چندسطحی و حضور میدانی محققان معین، جدیدترین یافته‌های پژوهشی و دستاوردهای علمی مراکز تحقیقاتی مستقیماً به مزارع زارعین رسوخ پیدا می‌کند.

اسماعیلی در پایان به ظرفیت‌های پایلوت استان اشاره کرد و گفت: در سطح استان ۴۲ مزرعه الگویی فعال وجود دارد که ۳۷ پایگاه آن اختصاصاً مربوط به محصولات زراعی است. هم‌زمان با آغاز رسمی عملیات کشت پاییزه، تیم‌های کارشناسی در سطوح دهستان، شهرستان و استان مستقر شده‌اند تا ضمن نظارت بر حسن اجرای اصول فنی و رعایت دقیق دستورالعمل‌های الگوی کشت ابلاغی، روند تأمین نهاده‌ها، انتقال فناوری‌های نوین و تجهیزات به‌روز را در مزارع تثبیت کنند.