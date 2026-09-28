به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل حج و زیارت استان کردستان در سنندج، با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: مردم ایران در مقاطع مختلف نشان دادهاند که در برابر فشارها و تهدیدها از منافع و عزت کشور خود دفاع میکنند.
وی افزود: مردم کردستان نیز از روزهای نخست جنگ در کنار یکدیگر ایستادند و حضور همزمان شیعه و سنی در صحنههای مختلف، جلوهای از همبستگی مردم استان در دفاع از کشور و نظام بود.
مدیرکل امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان ادامه داد: در شرایطی که برخی قدرتها تلاش دارند مناسبات بینالمللی را بر مبنای قدرت و برخورداری از منابع بیشتر تنظیم کنند، جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت حفظ عزت و منافع ملی تأکید دارد.
رضایی با بیان اینکه جمهوری اسلامی اصل گفتوگو و مذاکره را نفی نمیکند، عنوان کرد: مذاکره زمانی معنا پیدا میکند که طرفین با حقوق و جایگاه برابر پای میز گفتوگو حاضر شوند و قرار نباشد یک طرف خواستههای خود را به طرف مقابل تحمیل کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی کردستان اشاره کرد و گفت: مردم این استان از گذشته ارادت ویژهای به اهلبیت(ع) داشتهاند و وجود اماکن زیارتی از جمله زیارتگاه هاجرخاتون، از جلوههای این پیوند معنوی در کردستان است.
کردستان مسیر میزبانی از زائران اربعین
مدیرکل امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان با اشاره به سابقه میزبانی استان از زائران اربعین اظهار کرد: کردستان طی پنج سال گذشته در مسیر خدمترسانی به زائران اربعین قرار داشته و مردم استان در این عرصه حضور قابل توجهی داشتهاند.
رضایی افزود: فعالیت موکبهای اربعینی در نقاط مختلف استان، بخشی از ظرفیت مردمی کردستان برای خدمت به زائران است و نکته قابل توجه در این زمینه حضور پررنگ برادران اهلسنت در اداره و پشتیبانی از بسیاری از موکبهاست.
وی خاطرنشان کرد: این ظرفیت مردمی میتواند در حوزههای مختلف زیارت مورد استفاده قرار گیرد و زمینه تقویت خدماترسانی به زائران را فراهم کند.
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