به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا محمدی ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل حج و زیارت استان کردستان در سنندج، تحول در ساختار و شیوه ارائه خدمات به زائران را از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان حج و زیارت عنوان کرد.

وی اظهار کرد: شرایط امروز سازمان اقتضا می‌کند که فرآیندهای قدیمی بازنگری شده و استفاده از ظرفیت‌های فناوری و روش‌های هوشمند در ارائه خدمات به زائران توسعه پیدا کند.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان حج و زیارت کشور افزود: این تحول نباید صرفاً از مرکز هدایت شود، بلکه ادارات استانی نیز باید به عنوان بخشی اثرگذار از این فرآیند، ظرفیت‌های موجود خود را برای بهبود خدمات به کار بگیرند.

محمدی با اشاره به تغییرات مدیریتی در مجموعه حج و زیارت بیان کرد: جابه‌جایی مدیران به معنای پایان یک مسیر نیست، بلکه مسئولیت‌های تازه‌ای را برای مدیریت جدید ایجاد می‌کند و انتظار می‌رود اقدامات انجام‌شده در دوره گذشته با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

وی اعتماد مردم را مهم‌ترین سرمایه سازمان حج و زیارت دانست و گفت: مدیریت در حوزه زیارت یک مسئولیت صرفاً اداری نیست و مدیران استانی باید حضور میدانی داشته باشند و مسائل زائران و کارگزاران را از نزدیک دنبال کنند.

معاون سازمان حج و زیارت کشور ادامه داد: ارتباط مستمر با کارگزاران و زائران این امکان را فراهم می‌کند که مشکلات واقعی شناسایی شده و تصمیمات مدیریتی بر اساس نیازهای موجود اتخاذ شود.

زائر، محور فعالیت‌های حج و زیارت

محمدی با تأکید بر اینکه زائر باید در مرکز همه برنامه‌ها و اقدامات سازمان قرار داشته باشد، گفت: معیار اصلی فعالیت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی زائران در حج تمتع، عتبات عالیات و مراسم پیاده‌روی اربعین است.

وی افزود: این رویدادهای بزرگ علاوه بر ابعاد زیارتی، از ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد نشاط معنوی در جامعه برخوردارند و ارائه خدمات شایسته به زائران در این عرصه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و حضور میدانی است.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان حج و زیارت کشور با اشاره به نقش کارگزاران زیارتی اظهار کرد: بخش مهمی از توان اجرایی سازمان در اختیار کارگزارانی است که با تعهد و انگیزه در فرآیند خدمت‌رسانی به زائران فعالیت می‌کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: مدیران استانی باید از این ظرفیت در فرآیند تصمیم‌سازی استفاده کنند و تشکیل کارگروه‌های تخصصی می‌تواند زمینه بهره‌گیری بیشتر از تجربه و توان کارگزاران را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کردستان گفت: این استان از زائران علاقه‌مند، کارگزاران توانمند و ظرفیت مدیریتی مناسبی برخوردار است و هماهنگی میان این مجموعه‌ها می‌تواند به ارتقای سطح خدمات زیارتی در استان منجر شود.

در پایان این آیین، از خدمات چهار ساله کاوه شیرزادی تقدیر و سجاد رحمانی به عنوان مدیرکل جدید حج و زیارت استان کردستان معرفی شد.