رکورد جدید از «عقاب شاهی» در تنگستان ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن مرادزاده گفت: در یک گزارش میدانی جدید، حضور یک فرد عقاب شاهی (Aquila heliaca) در شهرستان تنگستان توسط محیط بان احسان عابدی‌مقدم به ثبت رسید. این رکورد از آن جهت حائز اهمیت است که اطلاعات ارزشمندی را به چرخه مطالعاتی «مهاجرت و کوچ» این گونه در ایران اضافه می‌کند.

وی افزود: عقاب شاهی که در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده «آسیب‌پذیر» (Vulnerable) قرار دارد، از گونه‌های شکاریِ شاخص و مورد توجه پرنده‌شناسان است.

این مشاهده میدانی، علاوه بر مستندسازی حضور این پرنده در زیستگاه‌های جنوب کشور، به دلیل بازه زمانی ثبت آن، یک «داده کلیدی» برای تحلیل الگوهای مهاجرتی این گونه در ایران محسوب می‌شود.

درک زمان‌بندی دقیق کوچ پاییزی عقاب‌های شاهی، به پژوهشگران کمک می‌کند تا مسیرهای مهاجرتی و نقاط استراحت‌گاهی (Stopover sites) این پرندگان در ایران را با دقت بیشتری ترسیم کنند.

کارشناسان پرنده‌شناسی معتقدند تداوم چنین گزارش‌های مستندی از سوی پرنده‌نگران و علاقه‌مندان به حیات‌وحش، نقش مستقیمی در به‌روزرسانی بانک‌های اطلاعاتی کشور و در نهایت برنامه‌ریزی برای حفاظت بهتر از زیستگاه‌های گونه‌های کمیاب ایفا می‌کند.