به گزارش خبرنگار مهر، نشست تعیین تکلیف و ساماندهی پروژه ریسباف اصفهان صبح دوشنبه با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، علی‌اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارتخانه، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و جمعی از مدیران و صاحب‌نظران حوزه معماری و احیای بناهای تاریخی برگزار شد.

در این نشست، ابعاد مختلف پروژه ریسباف از جمله الزامات حقوقی، نحوه تأمین منابع مالی، مدل سرمایه‌گذاری، شیوه راهبری و مسیر اجرایی احیای این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت ورود پروژه به مرحله عملیاتی تأکید شد.

ریسباف باید در مقیاس ملی احیا شود

سیدرضا صالحی‌امیری در این نشست با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف نهایی پروژه ریسباف، صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این مجموعه را یکی از الزامات اصلی اجرای طرح دانست.

وی اظهار کرد: برای پیشبرد پروژه ریسباف باید یک برنامه عملیاتی روشن، مشخص و قابل ارزیابی تدوین شود تا مسیر اجرای طرح از مرحله طراحی تا احیا و بهره‌برداری به صورت دقیق مشخص باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: در این برنامه باید نقشه‌های اجرایی، جدول زمان‌بندی، برآورد مالی و تعهدات دستگاه‌های مسئول به صورت شفاف تعیین شود تا امکان پیگیری مستمر روند اجرای پروژه وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار تعهدات مربوط به پروژه تصریح کرد: چارچوب حقوقی و اجرایی ریسباف باید به گونه‌ای طراحی شود که توافقات و مصوبات در بلندمدت قابلیت اجرا داشته باشد و تغییرات مدیریتی موجب توقف یا اختلال در روند پروژه نشود.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی پروژه ادامه داد: مولدسازی دارایی‌ها، مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند برای تأمین منابع مورد نیاز احیای ریسباف مورد استفاده قرار گیرد.

وی تأکید کرد: ریسباف باید متناسب با جایگاه تاریخی و تمدنی اصفهان و در مقیاس ملی تعریف شود و برای تحقق این هدف نیز استفاده از ظرفیت متخصصان حوزه معماری، مرمت، احیا و بازآفرینی بناهای تاریخی ضروری است.

استانداری اصفهان محور هماهنگی دستگاه‌ها باشد

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان نیز در این نشست بر حمایت مدیریت استان از روند تعیین تکلیف و ساماندهی ریسباف تأکید کرد.

وی اظهار کرد: پیشبرد این پروژه نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و مجموعه‌های تخصصی است و باید برای هر بخش از فرآیند احیا، مسئولیت مشخصی تعیین شود.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت مولدسازی و مشارکت بخش خصوصی در تأمین منابع مالی پروژه افزود: تصمیمات مربوط به ریسباف باید به صورت مکتوب، مرحله‌بندی‌شده و با زمان‌بندی مشخص دنبال شود تا امکان ارزیابی روند اجرای اقدامات وجود داشته باشد.

جمالی‌نژاد همچنین بر ضرورت مشخص شدن مسئول اجرای پروژه و پیگیری مستمر مصوبات تأکید کرد.

پیشنهاد تشکیل شورای راهبری ریسباف

علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی نیز با اشاره به ضرورت انسجام در تصمیم‌گیری درباره آینده ریسباف، تشکیل شورای راهبری این پروژه با محوریت استاندار اصفهان را پیشنهاد کرد.

وی اظهار کرد: تعدد دستگاه‌های مرتبط با پروژه ضرورت وجود یک سازوکار مشخص برای هماهنگی، تصمیم‌گیری و نظارت را افزایش می‌دهد.

دارابی افزود: راهبری واحد می‌تواند به مشخص شدن مسئولیت‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌ها و پیگیری مستمر اقدامات کمک کند و روند اجرای پروژه را از پراکندگی تصمیمات خارج کند.

تأمین مالی پایدار؛ شرط احیای ریسباف

علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی نیز در این نشست بر ضرورت تدوین مدل اقتصادی متناسب با ویژگی‌های تاریخی و شهری ریسباف تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای پروژه گفت: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و طراحی سازوکار مناسب برای حضور بخش خصوصی باید به گونه‌ای انجام شود که منابع لازم برای مراحل مختلف احیا و بهره‌برداری پروژه تأمین شود.

شالبافیان همچنین بر ضرورت بررسی دقیق ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تدوین مدل اقتصادی متناسب با جایگاه ریسباف تأکید کرد.

حرکت ریسباف به سمت اجرای برنامه احیا

در این نشست همچنین بر ضرورت عبور پروژه ریسباف از مرحله بررسی‌های مقدماتی و ورود به فرآیند منسجم طراحی، تأمین منابع، احیا و بهره‌برداری تأکید شد.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، حفاظت از ارزش‌های تاریخی و معماری مجموعه، تأمین منافع عمومی، ایجاد سازوکار پایدار برای تأمین مالی، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و تدوین جدول زمان‌بندی مشخص باید همزمان در روند اجرای پروژه مورد توجه قرار گیرد.

در پایان نشست نیز بر پیگیری تصمیمات از طریق دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت مدیریت استان، وزارت میراث‌فرهنگی، سرمایه‌گذاران و متخصصان حوزه معماری و احیای بناهای تاریخی تأکید شد تا ریسباف پس از سال‌ها قرار گرفتن در مسیر بررسی و تصمیم‌گیری، وارد مرحله اجرایی احیا و بهره‌برداری شود.