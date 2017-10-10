توزیع یک میلیون لبخند مهر در مدارس تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، محسن ولیئی گفت: مرحله دوم جشن عاطفه ها در سطح استان با هدف ترویج فرهنگ انفاق، احسان و نیکوکاری در بین دانش آموزان و جمع آوری کمکهای مردمی برای دانش آموزان نیازمند با عنوان مهر عاطفه ها برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای موجود میزان کمکهای جمع آوری شده در سال گذشته دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است ، افزود: براساس آمارهای موجود از مجموع کمکهای جمع آوری شده در جشن عاطفه ها درسال گذشته، سهم مدارس ۵۰ درصد بوده است.

ولیئی از توزیع یک میلیون پاکت لبخند مهر در مدارس استان به منظور جمع آوری کمکهای نقدی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: پاکت های لبخند مهر توسط سازمان دانش آموزی بین دانش آموزان در مدارس توزیع شده است این کمک‌ها در اختیار مدیران مدارس برای کمک به دانش آموزان نیازمند قرار می‌گیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با تأکید بر اینکه وظیفه کمیته امداد زمینه سازی برای بهره مندی بیشتر جامعه هدف از خدمات این نهاد است، بیان کرد: در کنار جمع آوری پاکت های لبخند مهر، معرفی فرهنگ نوعدوستی به دانش آموزان جامعه یکی از وظایف این نهاد است که باید این فرهنگ را در میان دانش آموزان نهادینه کنیم.

وی افزود : مرحله دوم جشن عاطفه ها با شعار «مهر در انتظار همدلی» با همکاری سازمان دانش آموزی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۹ مهرماه در سه هزار مدرسه سراسر استان تهران برگزار می‌شود.

ولیئی با بیان اینکه روش‌های غیر حضوری نیز برای شرکت در جشن عاطفه‌ها در نظر گرفته شده است گفت: خیران می‌توانند با شماره گیری تلفن ۷۳۵۵ یا #تلفن همراه ۳*۵*۸۸۷۷* و یا #۲۲۲۲*۷۲۴* و یا از طریق نرم افزار «سکه» به پرداخت بانک ملت کمک‌های غیرحضوری خود را اهدا کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران افزود: همچنین شماره حساب ۱۴۸۲۲۱۹۲۳۰ بانک ملت یا شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۸۳۰۱۰۵۷ که توسط کمیته امداد برای این منظور در نظر گرفته شده است از راه‌های دیگر کمک‌های غیرحضوری برای شهروندان نیکوکار است.