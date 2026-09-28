قادری: حریق کارخانه کاغذسازی فرامان تحت کنترل درآمد

آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آتشسوزی در یک کارخانه کاغذسازی واقع در شهرک صنعتی فرامان از ساعت ۱۶:۱۱ روز گذشته آغاز شد و نیروهای آتشنشانی بلافاصله عملیات اطفای حریق را در این محل آغاز کردند.
وی افزود: کانون حریق در محل دپوی کارتنهای بستهبندی به وسعت تقریبی ۲ هزار مترمربع قرار داشت و حجم بالای مواد قابل اشتعال، شرایط عملیات را دشوار کرده بود.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ادامه داد: برای مقابله با این آتشسوزی، ۱۷ دستگاه خودروی سبک و سنگین اطفایی به محل اعزام شدند و بیش از ۴۰ آتشنشان در عملیات حضور داشتند.
قادری تصریح کرد: با تلاش مستمر نیروهای عملیاتی، حریق تا ساعت ۸ صبح امروز به طور کامل تحت کنترل درآمد و از سرایت آتش به کارگاهها و واحدهای صنعتی مجاور جلوگیری شد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود کنترل حریق، نیروهای آتشنشانی همچنان در محل حادثه حضور دارند و عملیات جداسازی بخشهای درگیر و ایمنسازی محل تا رفع کامل خطر و اطمینان از بازنگشتن آتش ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه درباره علت حادثه نیز گفت: علت دقیق وقوع این آتشسوزی پس از انجام بررسیهای کارشناسی مشخص و اعلام خواهد شد.
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