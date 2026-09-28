محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح گزارش عملیات امدادونجات استان اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به پنجم مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان در این مدت به ۱۱ حادثه رسیدگی کردند.

وی با اشاره به نوع مأموریت‌های انجام‌شده افزود: هفت مورد از عملیات‌ها مربوط به حوادث جاده‌ای، دو مورد مربوط به فوریت‌های پزشکی و دو مورد نیز خدمات حضوری بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با بیان اینکه در مجموع ۱۴ نفر در این حوادث آسیب دیدند، گفت: ۱۳ نفر مصدوم شدند؛ از این تعداد، ۶ نفر برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به مراکز درمانی انتقال یافتند و سه نفر نیز به‌صورت سرپایی درمان شدند.

مؤمنی با اشاره به مشارکت پایگاه‌های امدادی در این عملیات‌ها تصریح کرد: پایگاه‌های «قرقچی» میمه و «امین‌آباد» شهرضا هرکدام در دو عملیات حضور داشتند. همچنین پایگاه‌های «علویجه» نجف‌آباد، «پشته» سمیرم، «مسجد ابوالفضل» نجف‌آباد، «شهید غزنوی» گلپایگان، «پلیس‌راه مبارکه» در دو عملیات و «ابیازن» نطنز در امدادرسانی به حوادث مشارکت کردند.

وی در پایان بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در سفر و تماس سریع با نیروهای امدادی هنگام وقوع حادثه تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت نیاز به خدمات امدادونجات، با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.