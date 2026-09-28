۲ هزار هکتار آفتابگردان آجیلی در اصفهان کشت شد

پیمان فیروزنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کشت آفتابگردان در استان اصفهان اظهار کرد: در گذشته آفتابگردان به طور عمده به‌صورت روغنی کشت می‌شد اما به‌دلیل درآمد پایین‌تر، در سال‌های اخیر استقبال از کشت آفتابگردان روغنی کمتر شده و کشاورزان بیشتر به سمت آفتابگردان آجیلی رفته‌اند که قیمت و درآمد بالاتری دارد.

وی افزود: شرایط و نیاز غذایی و آبی این دو نوع آفتابگردان نزدیک به هم است اما از نظر اقتصادی نوع آجیلی جذاب‌تر است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: کشت آفتابگردان آجیلی در سطح حدود ۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ انجام شده است.

فیروزنیا اضافه کرد: آفتابگردان آجیلی یکی از کشت‌های تناوبی در حوضه زاینده‌رود بوده و برخی کشاورزان آن را انجام می‌دادند.

به گفته وی، آفتابگردان به‌عنوان زراعتی نسبتاً کم‌آب‌بر و مقاوم به شوری می‌تواند در تنوع زراعی استان جایگاه خوبی داشته باشد.

به گزارش مهر، استان اصفهان دارای ۵۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی بوده که معادل پنج درصد از مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور است.

مجموع اراضی زراعی قابل کشت استان حدود ۴۸۵ هزار هکتار است که در سال‌های آبی با بارش معمول، ۷۰ درصد آن به کشت محصولات زراعی مانند انواع غلات، حبوبات و محصولات علوفه‌ای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی اختصاص می‌یابد.

تولید سالانه محصولات زراعی استان در شرایط عادی حدود ۴.۶ میلیون تن و مجموع اراضی باغی استان حدود ۸۵ هزار هکتار است، همچنین مجموع تولیدات باغی و گلخانه‌ای این خطه در شرایط عادی به حدود ۸۸۶ هزار تن می‌رسد.