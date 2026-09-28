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۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۳

۱۶ قطعه پرنده قاچاق در هورامان کشف شد

۱۶ قطعه پرنده قاچاق در هورامان کشف شد

سنندج- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان از کشف ۱۶ قطعه پرنده شامل ۶ طاووس و ۱۰ جوجه‌شترمرغ در کوه‌های شاهو و کوسالان و جلوگیری از انتقال آنها به عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد زندی، از کشف یک محموله پرندگان در جریان مقابله با قاچاق حیات‌وحش در منطقه هورامان خبر داد و اظهار کرد: این محموله در کوه‌های شاهو و کوسالان و پیش از خروج غیرمجاز از کشور شناسایی شد.

وی افزود: در این عملیات که با اقدام نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان سروآباد و همکاری هنگ مرزی سپاه انجام شد، ۶ قطعه طاووس و ۱۰ قطعه جوجه‌شترمرغ کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این پرندگان در حال انتقال غیرمجاز به کشور عراق بودند که با اقدام به‌موقع نیروهای حفاظتی، از خروج آنها جلوگیری شد.

زندی با اشاره به پیامدهای قاچاق و جابه‌جایی غیرمجاز حیات‌وحش، بیان کرد: انتقال غیرقانونی گونه‌های جانوری می‌تواند سلامت حیات‌وحش و تنوع زیستی را تهدید کرده و زمینه انتقال بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان را فراهم کند.

وی تأکید کرد: مقابله با قاچاق حیات‌وحش و برخورد با متخلفان محیط‌زیستی با جدیت از سوی یگان حفاظت محیط‌زیست دنبال می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مربوط به خرید و فروش یا جابه‌جایی غیرمجاز گونه‌های جانوری، موضوع را به ادارات حفاظت محیط‌زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 6961030

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