تشکیل جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به صورت مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رییسه فدراسیون فوتبال ساعت ۱۶ امروز دوشنبه جلسه ای را برای بررسی موضوعات مختلف از جمله عملکرد تیم امید در بازی های آسیایی ناگویا، موارد مرتبط با تیم ملی بزرگسالان و تصمیم گیری درباره برخی کمیته های موثر در فدراسیون برگزار می کند.

این نشست در حالی برگزار می شود که تعدادی از اعضا همچون مهدی محمدنبی و علی خطیر به دلیل حضور در اردوی تیم ملی بزرگسالان و حضور سایر نفرات در شهرهای مختلف کشور به طور برخط در جلسه حضور خواهند داشت.

شایان ذکر است موضوع اهدای جام قهرمانی فصل گذشته به استقلال تهران نیز جزو مواردی است که در دستور جلسه امروز قرار ندارد اما مورد بحص اعضا قرار خواهد گرفت.