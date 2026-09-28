به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله بهرامی پیش از ظهر دوشنبه در نشست کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامداری اتاق تعاون استان اصفهان که با حضور جمعی از مدیران تعاونیهای فعال این بخش برگزار شد، اظهار کرد: افزایش هزینههای تولید، دشواری تأمین سرمایه در گردش و مشکلات مالیاتی، فعالیت تعاونیهای کشاورزی و دامداری را با چالشهای متعددی مواجه کرده و استفاده از ظرفیتهای قانونی و ابزارهای نوین تأمین مالی برای پشتیبانی از تولید ضروری است.
وی با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی تعاونیها به منابع مالی افزود: برات الکترونیک یکی از ابزارهایی است که میتواند بخشی از نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش را تأمین کند و زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را فراهم سازد.
امکان تأمین مالی تعاونیها تا سقف ۱۵۰ میلیارد تومان
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با بیان اینکه امکان استفاده هر تعاونی از برات الکترونیک تا سقف ۱۵۰ میلیارد تومان فراهم شده است، گفت: این ظرفیت از طریق بانکهای توسعه تعاون، تجارت و کشاورزی قابل استفاده است و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز عملیاتی شدن آن را پیگیری میکند.
بهرامی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مشکلات تعاونیهای کشاورزی و دامداری به محدودیت منابع مالی و دشواری تأمین سرمایه مورد نیاز برای خرید نهادهها بازمیگردد و بهرهگیری از ابزارهای جدید تأمین مالی میتواند فشار ناشی از کمبود نقدینگی را کاهش دهد.
وی با تأکید بر ضرورت آشنایی مدیران تعاونیها با شیوههای جدید تأمین منابع مالی تصریح کرد: استمرار تولید در شرایط کنونی نیازمند برنامهریزی برای تأمین سرمایه در گردش است و تعاونیها باید از ظرفیتهای بانکی و حمایتهای پیشبینیشده برای مدیریت هزینههای خود استفاده کنند.
ظرفیتهای مالیاتی برای کاهش هزینه تعاونیها فعال شود
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت بهرهگیری از مشوقهای قانونی مالیاتی اشاره کرد و گفت: معافیت مالیاتی صادرات و تخفیف ۲۵ درصدی مالیاتی مربوط به افزایش سود سالانه، از جمله ظرفیتهایی است که میتواند در کاهش هزینههای فعالیت اقتصادی تعاونیها مؤثر باشد.
وی افزود: آگاهی مدیران تعاونیها از قوانین و مشوقهای مالیاتی و استفاده صحیح از این ظرفیتها، علاوه بر کاهش بخشی از فشارهای مالی، میتواند به تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان در بازارهای داخلی و صادراتی کمک کند.
احتمال افت ۵۰ درصدی ظرفیت تولید در صورت تداوم مشکلات
در ادامه این نشست، مدیران تعاونیهای کشاورزی و دامداری استان اصفهان با انتقاد از برخی رویههای مالیاتی، افزایش هزینه نهادهها و محدودیت منابع مالی، نسبت به پیامدهای تداوم شرایط موجود برای آینده تولید هشدار دادند.
اعضای کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامداری اتاق تعاون استان اصفهان اعلام کردند که همزمانی فشارهای مالیاتی، افزایش هزینههای تولید و کمبود سرمایه در گردش، توان اقتصادی تعاونیها را کاهش داده است و در صورت برطرف نشدن این مشکلات، احتمال افت حدود ۵۰ درصدی ظرفیت تولید وجود دارد.
به گفته مدیران حاضر در نشست، کاهش فعالیت تعاونیها تنها به زیان واحدهای تولیدی نخواهد بود، بلکه میتواند زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و دامی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و مشکلات تازهای در بازار این محصولات ایجاد کند.
از مشکلات صادرات تا نگرانی درباره تأمین سوخت مرغداریها
بخش دیگری از این نشست به بررسی موانع تولید و صادرات محصولات کشاورزی و دامی اختصاص یافت و مدیران تعاونیها، مشکلات مربوط به تعهدات ارزی حاصل از صادرات را از جمله موانع فعالیت اقتصادی خود عنوان کردند.
آنان همچنین افزایش قیمت نهادههای کشاورزی و دامی، دشواری تأمین سوخت مرغداریها و ضرورت پیشبینی سوخت جایگزین و ذخیره اضطراری را از دیگر مسائل نیازمند پیگیری دانستند.
مشکلات فروش شیر خشک و ورود بیرویه مرغ منجمد به بازار نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد. مدیران تعاونیها خواستار بررسی آثار این مسائل بر بازار فروش محصولات داخلی و وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان شدند.
سرکوب قیمتها انگیزه تولیدکنندگان را کاهش میدهد
خسرو منصوری، رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامداری اتاق تعاون استان اصفهان نیز در این نشست با انتقاد از برخی شیوههای تنظیم بازار اظهار کرد: افزایش تولید بیش از نیاز بازار و سپس کاهش دستوری قیمتها، نمیتواند راهکار مناسبی برای کنترل بازار و حمایت از مصرفکنندگان باشد.
وی افزود: زمانی که قیمت فروش محصولات با هزینههای واقعی تولید تناسب نداشته باشد، تولیدکنندگان بهتدریج توان اقتصادی و انگیزه لازم برای ادامه فعالیت و سرمایهگذاری را از دست میدهند.
رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامداری اتاق تعاون استان اصفهان با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم این وضعیت گفت: سیاستهای تنظیم بازار باید بهگونهای تدوین شود که در کنار تأمین نیاز مصرفکنندگان، امکان استمرار فعالیت اقتصادی و حفظ ظرفیت تولید واحدهای کشاورزی و دامداری نیز فراهم باشد.
وی تأکید کرد: بیتوجهی به هزینههای واقعی تولید و کاهش سودآوری فعالیتهای کشاورزی و دامداری میتواند در آینده تأمین محصولات مورد نیاز کشور را با مشکلات جدی مواجه کند.
مطالبات تعاونیها از طریق دستگاههای اجرایی پیگیری میشود
در پایان این نشست مقرر شد مشکلات و مطالبات تعاونیهای کشاورزی و دامداری استان اصفهان با استفاده از ظرفیت اتاق تعاون و از طریق دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای اقتصادی استان پیگیری شود.
تسهیل دسترسی تعاونیها به منابع مالی، بررسی مشکلات مالیاتی، رفع موانع صادرات، تأمین نهادههای مورد نیاز و برنامهریزی برای تأمین پایدار انرژی واحدهای تولیدی از جمله محورهایی بود که بر ضرورت پیگیری آنها تأکید شد.
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