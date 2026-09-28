مدارس یمن جزو بانک اهداف عربستان؛ بیش از ۲۷۰۰ حمله علیه مراکز آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نهاد ملی حقوق بشر در صنعا اعلام کرد که حملات عربستان علیه این کشور طی ۱۲ سال بیش از ۲ هزار و ۷۷۵ مرکز آموزشی و پرورشی را هدف قرار داده است.

این نهاد اضافه کرد که حملات عربستان به مدارس و دکل های مخابراتی از ۳ سپتامبر تاکنون شدت گرفته است. حمله به یک مدرسه ویران شده توسط عربستان برای سومین بار نشان می دهد ما در برابر سیاست برنامه ریزی شده علیه آموزش قرار داریم.

نهاد ملی حقوق بشر یمن تصریح کرد: حمله جنگنده های سعودی به مدرسه الروض در تعز و ویران شدن کامل آن را محکوم می کنیم.

ساعتی قبل خبرگزاری «سبأ» در صنعا گزارش داد که هواپیماهای سعودی برای سومین بار مدرسه «الروض» را در بخش الربیعیه، در شمال‌غرب تعزِ یمن هدف قرار دادند و آنچه از مدرسه باقی مانده بود را نیز ویران کردند.