نقض حریم هوایی رومانی در نزدیکی مرز اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع رومانی در بیانیه ای اعلام کرد در پی نقض حریم هوایی این کشور در بامداد دوشنبه، دو فروند جنگنده اف-۱۶ را به پرواز درآورده است.

در این بیانیه آمده است: شامگاه ۲۷ سپتامبر، یک هدف هوایی پس از ورود به حریم هوایی رومانی در نزدیکی مرز اوکراین، حدود ۱۰ دقیقه در این منطقه پرواز کرد.

وزارت دفاع رومانی اعلام کرده هدف هوایی شامگاه ۲۷ سپتامبر از منطقه «چتالکوی» وارد حریم هوایی رومانی شد و پس از حدود ۱۰ دقیقه، سیگنال آن در نزدیکی «سوماوا» از رادارها ناپدید شد.

رومانی از زمان آغاز جنگ اوکراین بارها شاهد ورود پهپادها یا اهداف هوایی مرتبط با حملات روسیه به اوکراین به حریم هوایی خود بوده است. در ماه‌های اخیر نیز چندین مورد از ورود پهپادها به حریم هوایی این کشور گزارش شده و در برخی موارد، جنگنده‌های اف-۱۶ نیروی هوایی رومانی برای رهگیری و پایش اهداف به پرواز درآمده‌اند. در یکی از موارد اخیر در ۲۴ سپتامبر، یک پهپاد پس از ورود به حریم هوایی رومانی حدود چهار دقیقه در این منطقه پرواز کرد و سپس در شهرستان سوچاوا سقوط کرد.