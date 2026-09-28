تشکیل پرونده قضایی برای سه مورد تخلیه غیرمجاز فاضلاب در عسلویه

به گزارش خبرنگار مهر٬ مصطفی موذنی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست متولی جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست است و پایش مستمر واحدهای تولیدی و خدماتی، به‌طور دائمی در دستور کار این اداره قرار دارد.

وی افزود: بر اساس گزارش های مردمی، پیگیری کارشناسان اداره حفاظت محیط‌زیست و همکاری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه، احکام نهایی این پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست عسلویه ضمن تأکید بر برخورد جدی با تخلیه غیرمجاز فاضلاب، همکاری مردم را در صیانت از محیط‌زیست مؤثر دانست و از مسئولان ذی‌ربط خواست برای ایجاد شبکه فاضلاب شهری در شهرستان تمهیدات لازم را فراهم کنند.