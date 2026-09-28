توسعه ابزار آتی سهام در بورس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات بورس تهران، وحید مطهری‌نیا مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی، با اشاره به رونق مطلوب معاملات قراردادهای اختیار معامله اظهار داشت: رشد قابل‌توجه بیش از ۲۰۰ درصدی حجم و ارزش معاملات قراردادهای اختیار معامله طی ۶ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، حاصل اعتماد سرمایه‌گذاران به مجموعه اقداماتی است که بورس تهران و سایر ارکان بازار سرمایه در زمینه توسعه زیرساخت‌های معاملاتی، ارتقای سازوکارهای اجرایی و به‌روزرسانی مقررات انجام داده‌اند.

وی تصریح کرد: بورس تهران ضمن استمرار برنامه‌های توسعه‌ای این بازار، توسعه و عمق‌بخشی به معاملات قراردادهای آتی را نیز در دستور کار دارد. هدف از این اقدام، فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از مجموعه کامل‌تری از ابزارهای معاملاتی و مدیریت ریسک است.

وی در تشریح کارکردهای قراردادهای آتی اظهار داشت: این قراردادها با فراهم کردن امکان انجام معاملات دوطرفه، ظرفیت مناسبی برای پوشش ریسک نوسانات قیمت و مدیریت بهینه سبد سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. در این بازار، معاملات سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پرداخت ۲۵ درصد از ارزش معامله به عنوان وجه تضمین انجام می‌شود؛ به گونه‌ای که اهرم ۴ را برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند.

مطهری نیا ادامه داد: از دیگر مزایای این بازار نوپا می‌توان به معافیت معاملات از مالیات، امکان بهره‌گیری از نوسانات صعودی و نزولی بازار و استفاده از فرصت‌های آربیتراژی اشاره کرد. همچنین تسویه روزانه سود و زیان معاملات و تضمین سازوکار تسویه توسط اتاق پایاپای، ریسک نکول و عدم ایفای تعهدات را به حداقل می‌رساند.

مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی بورس تهران، قراردادهای آتی را مکمل قراردادهای اختیار معامله دانست و خاطرنشان کرد: برای معامله‌گران حرفه‌ای، حضور در بازار آتی صرفاً به معنای دسترسی به یک ابزار معاملاتی دیگر نیست، بلکه امکان توسعه و تکمیل راهبردهای سرمایه‌گذاری و معاملاتی متنوع را فراهم می‌نماید.

وی افزود: ترکیب موقعیت‌های آتی و اختیار معامله بر دارایی پایه یکسان، امکان طراحی ساختارهای متنوع ریسک و بازده و اجرای راهبردهای معاملاتی و پوشش ریسک را فراهم می کند. از این منظر، توسعه هم‌زمان این دو بازار می‌تواند دامنه انتخاب معامله‌گران حرفه‌ای را گسترش دهد و به ارتقای کیفیت مدیریت پرتفوی و کارایی بازار کمک کند.

مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی در پایان تاکید کرد: رویکرد بورس تهران، توسعه متوازن و مکمل بازارهای مشتقه است. در این چارچوب، تعمیق معاملات قراردادهای آتی در کنار تداوم توسعه بازار اختیار معامله، با هدف گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تکمیل ابزارهای پوشش ریسک و پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع فعالان بازار دنبال می‌شود.