کنسرت «نسل خلیل» تمدید شد؛ دیدار در هشتم مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، هژیر مهرافروز و تنبورنوازان «نسل خلیل» به همراه گروه «پرفورمنس جریان»، پس از اجرای ۲۹ شهریور، بار دیگر چهارشنبه ۸ مهر در تالار وحدت روی صحنه می‌روند.

گروه «نسل خلیل» با رهبری هنری و موسیقایی هژیر مهرافروز و طراحی حرکت فائزه نوری، پیش‌ از کنسرت امسال نیز در آبان و آذر ۱۴۰۴ نیز روی صحنه رفته بود.

در توضیحات تکمیلی خبر تمدید کنسرت گروه «نسل خلیل» آمده است:

«نسل خلیل» تلاش دارد با پیوند موسیقی تنبور و بنیان‌های معاصر نمایشی، تجربه‌ای متفاوت و تازه برای مخاطب هنر ایرانی، رقم بزند و در این اجرا نیز همچون تجربه قبلی موسیقی با زبان پرفورمنس همراه خواهد بود.

بازگشت «نسل خلیل» ادامه مسیری است که گروه در سال‌های قبل آغاز کرده است؛ روندی که تلاش دارد موسیقی تنبور و ریشه‌های فرهنگی و آئینی آن را در کنار شعر، حرکت و بیان معاصر صحنه قرار دهد و امکان تازه‌ای برای مواجهه مخاطب امروز با این میراث موسیقایی فراهم کند.