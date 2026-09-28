خبرگزاری مهر، گروه استانها- بهنام بهتری نژاد: فارس یکی از مهمترین مقصدهای گردشگری ایران است؛ استانی که در کنار میراث جهانی تختجمشید و پاسارگاد و جاذبههایی چون حافظیه و سعدیه، ظرفیتهای متنوعی در گردشگری طبیعی، مذهبی، روستایی و عشایری، فرهنگی و سلامت دارد و میتواند گردشگری را به یکی از بخشهای اثرگذار اقتصاد خود تبدیل کند.
بررسی آمارهای رسمی ارائه شده در سال ۱۴۰۳ نیز تصویری روشن از حجم این بازار ارائه میدهد که حدود ۷۹۰ هزار گردشگر داخلی و ۱۵۰ هزار گردشگر خارجی در این سال به استان سفر کردند.
در سه ماه نخست همان سال نیز ۵۶ هزار و ۸۸۶ گردشگر خارجی وارد فارس شدند که درآمد ارزی این بخش حدود ۳۹.۸۲ میلیون دلار اعلام شد.
روند حضور گردشگران خارجی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته است به طوری که در نیمه نخست این سال ۲۳ هزار و ۳۱۹ گردشگر خارجی از کشورهای مختلف به استان سفر کردند؛ گردشگرانی که بخش قابل توجهی از برنامه سفرشان به بازدید از میراث تاریخی و فرهنگی فارس اختصاص داشته است.
در کنار گردشگران خارجی، حجم بالای سفرهای داخلی نیز بازار بزرگی برای صنعت گردشگری فارس ایجاد کرده است؛ بازاری که دامنه آن تنها به بازدید از جاذبهها محدود نمیشود و هتلها، اقامتگاههای بومگردی، رستورانها، حملونقل، صنایعدستی، بازارهای محلی و مجموعههای خدماتی را دربرمیگیرد.
در این میان، گردشگری سلامت یکی از ظرفیتهایی است که میتواند جایگاه فارس را در بازار بینالمللی گردشگری تقویت کند.
شیراز با برخورداری از توان پزشکی و درمانی، در کنار جاذبههای تاریخی و فرهنگی، امکان آن را دارد که سفر درمانی را با اقامت، تفریح و بازدید از جاذبههای استان پیوند بزند و مدت ماندگاری گردشگران خارجی را افزایش دهد.
اکنون پرسش اصلی این نیست که فارس چه ظرفیتی برای گردشگری دارد؛ چراکه گستره این ظرفیتها روشن است. مسئله اصلی، چگونگی تبدیل این ظرفیتها به اقامت بیشتر، سرمایهگذاری، اشتغال، رونق کسبوکارهای محلی و درآمد ارزی پایدار است.
فارس برای رسیدن به این هدف، نیازمند توسعه همزمان زیرساختهای اقامتی و حملونقل، افزایش پروازهای بینالمللی، معرفی هدفمند جاذبهها، تقویت رویدادهای گردشگری و جذب سرمایهگذاری است؛ مسیری که میتواند گردشگری را از یک ظرفیت بالقوه به یکی از موتورهای واقعی اقتصاد استان تبدیل کند.
گردشگری حلقه مفقوده درآمدزایی فارس است
بهزاد مریدی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ظرفیتهای گسترده این استان در حوزه گردشگری گفت: فارس با برخورداری از یکی از غنیترین مجموعههای میراث فرهنگی کشور، ظرفیت بسیار بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی و ایجاد درآمد ارزی دارد.
وی ادامه داد: این استان غنی به دلیل برخورداری از آثار تاریخی و فرهنگی شاخص، جاذبههای طبیعی، ظرفیتهای گردشگری سلامت، مذهبی، روستایی و عشایری، از مهمترین قطبهای گردشگری کشور است و میتواند سهم بیشتری از بازار گردشگری داخلی و خارجی را به خود اختصاص دهد.
مریدی با اشاره به وجود مجموعهای گسترده از آثار تاریخی و فرهنگی در فارس افزود: تختجمشید، پاسارگاد، حافظیه، سعدیه، مجموعههای تاریخی شیراز و محورهای ساسانی تنها بخشی از ظرفیتهای استان هستند و در کنار طبیعت متنوع فارس، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری ایجاد کردهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی فارس ادامه داد: این ظرفیتها میتوانند زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی شامل اقامت، حملونقل، رستوران، صنایعدستی، خدمات گردشگری و سرمایهگذاری را فعال کنند.
گردشگری میتواند درآمد ارزی فارس را افزایش دهد
مریدی با بیان اینکه گردشگری باید از یک فعالیت صرفاً فرهنگی به یک بخش اثرگذار اقتصادی تبدیل شود، گفت: فارس ظرفیت بالایی برای ارزآوری سالانه دارد و گردشگری سلامت، رویدادهای بینالمللی، صنایعدستی، اقامت و خدمات گردشگری میتوانند در ایجاد درآمد ارزی استان نقش داشته باشند.
وی افزود: مسئله اصلی این است که جاذبههای تاریخی و فرهنگی فارس را به ارزش اقتصادی پایدار تبدیل کنیم؛ افزایش مدت اقامت گردشگران، توسعه زیرساختها و جذب سرمایهگذاری میتواند سهم گردشگری را در اقتصاد استان افزایش دهد.
کاهش ۹۷ درصدی سفرها و بازگشت گردشگری به مسیر مطلوب
مدیرکل میراثفرهنگی فارس با اشاره به تأثیر شرایط نامطلوب گذشته بر سفرها گفت: پیش از نوروز، شرایط ایجادشده موجب لغو بسیاری از سفرها شد و در مقطعی کاهش ۹۷ درصدی آمار مسافران را شاهد بودیم، هرچند وضعیت گردشگری در شهریورماه به شرایط مطلوبتری رسید.
مریدی ادامه داد: برای عبور از این شرایط باید موضوع برندسازی را به صورت جدی دنبال کنیم و منتظر نباشیم گردشگران خودبهخود وارد استان شوند.
هوشمندسازی و برندسازی گردشگری دستور کار فارس
وی برگزاری رویدادهای متعدد و ایجاد برندهای گردشگری را زمینهساز افزایش حضور گردشگران دانست و گفت: «هوشمندسازی» و «برندسازی» از جدیترین موضوعات مورد توجه ادارهکل میراثفرهنگی فارس در دوره جدید خواهد بود.
مریدی از راهاندازی پلتفرم گردشگری با همکاری بخش خصوصی خبر داد و افزود: این پلتفرم در نمایشگاه پیشرو رونمایی خواهد شد.
وی همچنین از طراحی پلتفرم سرمایهگذاری گردشگری خبر داد و گفت: این پلتفرم با رویکردی متفاوت، ظرفیتهای سرمایهگذاری گردشگری فارس را معرفی و زمینه ارتباط سرمایهگذاران با پروژههای این حوزه را فراهم میکند.
فرهنگ؛ سرمایهای برای اقتصاد گردشگری
مدیرکل میراثفرهنگی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم «اقتصاد فرهنگ» گفت: فرهنگ تنها در حوزههایی مانند کتاب، موسیقی، هنر، سینما و رسانه درآمد ایجاد نمیکند، بلکه ویژگیهایی مانند مهماننوازی، امانتداری و خلق نیک مردم شیراز و فارس نیز میتواند بهعنوان یک سرمایه فرهنگی در اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.
وی پیشنهاد کرد نشانهایی برای تقدیر از فعالان و مجموعههایی که فرهنگ را در فضای کسبوکار و جامعه ترویج میکنند، طراحی شود و افزود: چنین نشانی میتواند به یک اعتبار اجتماعی و حتی اقتصادی برای دریافتکننده تبدیل شود و جریان فرهنگی و اقتصادی گستردهتری ایجاد کند.
مریدی تأکید کرد: فرهنگ باید از یک موضوع صرفاً نظری فراتر برود و بتواند در اقتصاد و زندگی مردم جریان پیدا کند.
فارس ظرفیت تبدیل به مقصدی چهار فصل را دارد
حیدرعلی زاهدیان نژاد معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان گفت: فارس با برخورداری از میراث تاریخی و فرهنگی کمنظیر، طبیعت متنوع، صنایعدستی و خوراک محلی، ظرفیت گستردهای برای توسعه گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.
وی ادامه داد: تختجمشید، پاسارگاد، مجموعه زندیه و دیگر آثار تاریخی در کنار جاذبههای طبیعی و ظرفیتهای گردشگری سلامت و زیارتی، امکان شکلگیری انواع مختلف گردشگری در فارس را فراهم کرده است.
زاهدیان نژاد با بیان اینکه یکی از مسیرهای توسعه گردشگری فارس را پیوند دادن جاذبههای شاخص با تجربههای متنوع دانست و افزود: گردشگری روستایی و عشایری، طبیعتگردی مسئولانه، گردشگری خوراک و صنایعدستی و بازدیدهای شبانه میتواند تجربه متفاوتی برای مسافران ایجاد کند.
معاون گردشگری فارس ادامه داد: معرفی مسیرهای کمترشناختهشده در کنار آثار معروف استان نیز میتواند مدت اقامت گردشگران را افزایش دهد و ظرفیتهای جدیدی را پیش روی صنعت گردشگری فارس قرار دهد.
زیرساخت و سرمایهگذاری؛ مسیر توسعه گردشگری
زاهدیاننژاد با اشاره به الزامات توسعه گردشگری گفت: کمبود زیرساخت و خدمات استاندارد در برخی مقصدها، ضعف حملونقل و دسترسی، معرفی و بازاریابی ناکافی و کوتاه بودن مدت اقامت گردشگران از جمله موانع توسعه این صنعت است.
وی افزود: ناهماهنگی میان دستگاهها، محدودیت منابع مالی، کمبود سرمایهگذاری و نیروی متخصص نیز از دیگر موضوعاتی است که باید برای توسعه پایدار گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
معاون گردشگری فارس تأکید کرد: هدف باید ایجاد زنجیرهای پایدار از حفاظت میراث، تولید محتوای فرهنگی، ارائه خدمات باکیفیت گردشگری و حمایت از کسبوکارهای محلی باشد.
وی گفت: توسعه مسیرهای گردشگری، رویدادهای فرهنگی، صنایعدستی، اقامتگاهها و فروش محصولات بومی میتواند زمینه ایجاد درآمد و اشتغال را فراهم کند، مشروط بر اینکه حفاظت از میراث فرهنگی و منافع جوامع محلی نیز در اولویت قرار داشته باشد.
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