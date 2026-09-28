به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز دوشنبه با اشاره به آخرین وضعیت جوی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: از بعدازظهر امروز، سامانه بارشی به‌صورت متناوب در استان فعال می‌شود و نیمه شمالی آذربایجان‌شرقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: فعالیت این سامانه تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و احتمال گسترش ناپایداری‌ها به نیمه شرقی استان نیز وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: بارش‌های رگباری، آبگرفتگی معابر و در مناطق مستعد بارش تگرگ از پیامدهای فعالیت این سامانه خواهد بود.

امیدفر ادامه داد: غرش آذرخش، جاری شدن روان‌آب و وزش باد گاهی شدید نیز در مناطق تحت تأثیر سامانه پیش‌بینی می‌شود.

وی نسبت به احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی هشدار داد و افزود: در منطقه ارسباران نیز احتمال شکل‌گیری پدیده مه وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به شرایط جوی نیمه جنوبی استان اظهار کرد: فعالیت این سامانه در این مناطق می‌تواند موجب خیزش یا نفوذ گرد و خاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا شود.

وی بر ضرورت توجه شهروندان و دستگاه‌های مسئول به هشدارهای هواشناسی تأکید کرد و گفت: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال ایجاد روان‌آب و آبگرفتگی در برخی نقاط وجود دارد.

امیدفر همچنین از تشدید ناپایداری‌های جوی و کاهش محسوس دمای هوا در آذربایجان‌شرقی از هفته آینده خبر داد و گفت: روند کاهش نسبی دما از امروز آغاز می‌شود.

وی درباره دمای ثبت‌شده در استان طی ۲۴ ساعت گذشته نیز گفت: ورزقان با حداقل دمای پنج درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و ملکان با حداکثر دمای ۳۲ درجه گرم‌ترین شهر استان بودند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌شرقی افزود: دمای هوای تبریز در خنک‌ترین زمان به ۱۵ درجه و در گرم‌ترین زمان به ۳۲ درجه سانتی‌گراد رسید و دمای این شهر صبح امروز ۲۴ درجه گزارش شد که نسبت به مدت مشابه روز گذشته یک درجه افزایش داشت.