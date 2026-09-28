به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ همتیزاده پیش از ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از ۱۷ سامانه هوشمند ترافیکی در سنندج اظهار کرد: کاهش حوادث رانندگی و صیانت از جان شهروندان از مهمترین اولویتهای پلیس راهور در استان است.
وی افزود: آمارها نشان میدهد تصادفات منجر به فوت در استان ۱۱ درصد و تصادفات خسارتی ۳۷ درصد کاهش داشته و برنامههای پیشگیرانه برای تداوم این روند دنبال میشود.
سنندج محور توسعه مدیریت هوشمند ترافیک
رئیس پلیس راهور کردستان، توسعه فناوریهای ترافیکی را یکی از محورهای اصلی مدیریت ترافیک دانست و گفت: سنندج به عنوان مرکز استان میتواند در زمینه اجرای طرحهای هوشمند ترافیکی نقش الگویی برای سایر شهرهای کردستان داشته باشد.
همتیزاده با اشاره به راهاندازی مرکز مانیتورینگ و سامانههای جدید بیان کرد: کارکرد این تجهیزات تنها به شناسایی تخلفات محدود نمیشود و دادههای حاصل از آنها میتواند برای تحلیل شرایط ترافیکی، برنامهریزی و تصمیمگیری دقیقتر مورد استفاده قرار گیرد.
وی تأکید کرد: هدف نهایی از هوشمندسازی، افزایش جریمهها نیست، بلکه باید از فناوری برای پیشگیری از حوادث، مدیریت ترافیک و ارتقای نظم در معابر استفاده کرد.
رعایت قانون نباید به حضور دوربین وابسته باشد
رئیس پلیس راهور کردستان با تأکید بر نقش فرهنگ ترافیک در کاهش سوانح گفت: رعایت مقررات نباید تنها در زمان حضور پلیس یا دوربین اتفاق بیفتد و قانونمداری باید به یک رفتار پایدار در میان شهروندان تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: کاهش شمار مجروحان و جانباختگان تصادفات، مطالبه جدی مردم است و توسعه زیرساختهای هوشمند، اصلاح نقاط حادثهخیز و ارتقای فرهنگ ترافیکی باید همزمان دنبال شود.
همتیزاده راهاندازی ۱۷ سامانه هوشمند را حاصل همکاری پلیس، شهرداری و شورای شهر دانست و گفت: حفظ جان شهروندان باید محور همه برنامههای مدیریت ترافیک باشد.
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