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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

راه‌اندازی ۱۷ سامانه هوشمند ترافیکی در سنندج

راه‌اندازی ۱۷ سامانه هوشمند ترافیکی در سنندج

سنندج- رئیس پلیس راهور کردستان از کاهش ۱۱ درصدی تصادفات منجر به فوت و ۳۷ درصدی سوانح خسارتی و راه‌اندازی ۱۷ سامانه هوشمند ترافیکی در سنندج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ همتی‌زاده پیش از ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از ۱۷ سامانه هوشمند ترافیکی در سنندج اظهار کرد: کاهش حوادث رانندگی و صیانت از جان شهروندان از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس راهور در استان است.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد تصادفات منجر به فوت در استان ۱۱ درصد و تصادفات خسارتی ۳۷ درصد کاهش داشته و برنامه‌های پیشگیرانه برای تداوم این روند دنبال می‌شود.

سنندج محور توسعه مدیریت هوشمند ترافیک

رئیس پلیس راهور کردستان، توسعه فناوری‌های ترافیکی را یکی از محورهای اصلی مدیریت ترافیک دانست و گفت: سنندج به عنوان مرکز استان می‌تواند در زمینه اجرای طرح‌های هوشمند ترافیکی نقش الگویی برای سایر شهرهای کردستان داشته باشد.

همتی‌زاده با اشاره به راه‌اندازی مرکز مانیتورینگ و سامانه‌های جدید بیان کرد: کارکرد این تجهیزات تنها به شناسایی تخلفات محدود نمی‌شود و داده‌های حاصل از آنها می‌تواند برای تحلیل شرایط ترافیکی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دقیق‌تر مورد استفاده قرار گیرد.

وی تأکید کرد: هدف نهایی از هوشمندسازی، افزایش جریمه‌ها نیست، بلکه باید از فناوری برای پیشگیری از حوادث، مدیریت ترافیک و ارتقای نظم در معابر استفاده کرد.

رعایت قانون نباید به حضور دوربین وابسته باشد

رئیس پلیس راهور کردستان با تأکید بر نقش فرهنگ ترافیک در کاهش سوانح گفت: رعایت مقررات نباید تنها در زمان حضور پلیس یا دوربین اتفاق بیفتد و قانون‌مداری باید به یک رفتار پایدار در میان شهروندان تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: کاهش شمار مجروحان و جان‌باختگان تصادفات، مطالبه جدی مردم است و توسعه زیرساخت‌های هوشمند، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و ارتقای فرهنگ ترافیکی باید همزمان دنبال شود.

همتی‌زاده راه‌اندازی ۱۷ سامانه هوشمند را حاصل همکاری پلیس، شهرداری و شورای شهر دانست و گفت: حفظ جان شهروندان باید محور همه برنامه‌های مدیریت ترافیک باشد.

کد مطلب 6961241

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