امنیت نیروهای اورژانس حین ماموریت باید تضمین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی صبح دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با جانشین معاونت عملیات فرماندهی انتظامی استان فارس، با تأکید بر ضرورت صیانت از نیروهای سلامت گفت: کارکنان اورژانس و سایر نیروهای حوزه سلامت برای ارائه خدمات به مردم در صحنه‌های مختلف حاضر می‌شوند و باید اطمینان داشته باشند که در حین انجام مأموریت از امنیت و حمایت لازم برخوردارند.

وی افزود: تأمین امنیت نیروهای سلامت از الزامات استمرار خدمت‌رسانی به مردم است و کارکنان باید بتوانند بدون نگرانی از تهدید یا تعرض، مأموریت خود را انجام دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به حادثه اخیر برای کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شیراز ادامه داد: این حادثه از سوی مسئولان مربوطه در حال پیگیری است و بر اساس اعلام انجام‌شده، فرد متهم دستگیر شده است.

هاشمی تأکید کرد: ضروری است این موضوع از مسیر قانونی با جدیت پیگیری شود تا ضمن حمایت از حقوق کارکنان آسیب‌دیده، زمینه پیشگیری از تکرار چنین حوادثی فراهم شود و هیچ‌کس در جریان ارائه خدمات سلامت، امنیت کارکنان را مورد تهدید قرار ندهد.

وی همچنین از همراهی و پیگیری مجموعه انتظامی در این زمینه قدردانی کرد و خواستار رسیدگی فوری و قانونی دستگاه قضائی به این حادثه شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: همکاری و هماهنگی میان دانشگاه علوم پزشکی، فرماندهی انتظامی و دستگاه قضائی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت امنیت نیروهای سلامت و پیشگیری از حوادث مشابه داشته باشد.

در ادامه این نشست، امین نیاکان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مسعود عابد رئیس اورژانس استان فارس نیز با اشاره به ضرورت صیانت از کارکنان حوزه سلامت، بر تقویت حمایت‌های انتظامی و ایجاد شرایط ایمن برای حضور نیروهای اورژانس و درمان در صحنه‌های خدمت‌رسانی تأکید کردند.

سرهنگ علمی جانشین معاونت عملیات فرماندهی انتظامی استان فارس نیز با اشاره به پیگیری حادثه اخیر، بر آمادگی و همکاری مجموعه انتظامی استان برای تأمین امنیت نیروهای سلامت و پیگیری قانونی موضوع تأکید کرد.