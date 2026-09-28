مربی معروف روسیه: ایران تیمی باتجربه و در سطح خوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در فیفادی سپتامبر، فردا سه‌شنبه ۷ مهر در شهر کازان از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف تیم ملی روسیه خواهد رفت.

شاگردان امیر قلعه‌نویی در نخستین دیدار خود برابر ازبکستان با نتیجه ۳ بر یک شکست خوردند و در بازی برابر روسیه به دنبال کسب نخستین پیروزی خود در این فیفادی هستند.

«استانیسلاو چرچسوف» سرمربی تیم فوتبال احمد گروژنی، درباره دیدارهای پیش‌روی تیم ملی فوتبال روسیه اظهار داشت: در بازی‌های دوستانه همه تیم‌های ملی، از جمله تیم ما مواردی را مورد آزمایش قرار می‌دهند. تیم‌های ایران و نیجریه در سطح خوبی هستند و تجربه زیادی دارند. البته نمی‌دانم با چه ترکیبی به میدان خواهند رفت، بنابراین بازی با آنها آزمون خوبی برای تیم ملی روسیه خواهد بود. من هیچ‌وقت نامیبیا را ندیده‌ام و نمی‌توانم درباره این تیم چیزی بگویم.

لازم به ذکر است که تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه تاکنون ۴ بار به مصاف هم رفته اند که سهم هر تیم یک پیروزی بوده و دو بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.