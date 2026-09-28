به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی عظیمیان صبح دوشنبه در یادواره شهدای روستای همایون از توابع پیرتاج که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تنها محدود به مناسبتها نیست و معرفی رشادتها و فداکاریهای آنان به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای بازخوانی حماسهآفرینی رزمندگان و شهدایی است که برای دفاع از کشور جانفشانی کردند و برگزاری یادوارهها میتواند بخشی از این تاریخ را برای نسل نوجوان و جوان روایت کند.
فرمانده سپاه بیجار با اشاره به برگزاری یادواره شهدا در مناطق روستایی بیان کرد: روستاهای شهرستان نیز در دوران دفاع مقدس شهدای بسیاری را تقدیم کردهاند و برگزاری چنین برنامههایی فرصتی برای زنده نگه داشتن نام و یاد آنان و تکریم خانوادههای شهدا است.
عظیمیان ادامه داد: خانوادههای شهدا و ایثارگران از سرمایههای معنوی جامعه هستند و خاطرات و روایتهای آنان از دوران دفاع مقدس میتواند نقش مؤثری در آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و فداکاری داشته باشد.
وی با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: یادواره شهدای روستای همایون در راستای برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس و اجلاسیه کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار شد.
این مراسم به همت حوزه مقاومت بسیج شهید بروجردی و با حضور فرماندار بیجار، امام جمعه پیرتاج، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مسئولان شهرستان و منطقه، خانوادههای شهدا و جانبازان و جمعی از اهالی روستای همایون برگزار شد.
در پایان این مراسم نیز حاضران با حضور در گلزار شهدا و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای این منطقه را گرامی داشتند.
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