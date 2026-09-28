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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

عظیمیان:یادواره‌های شهدا فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان است

عظیمیان:یادواره‌های شهدا فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان است

بیجار- فرمانده سپاه بیجار گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا در شهرها و روستاها فرصتی برای بازخوانی رشادت‌های دوران دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل جوان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی عظیمیان صبح دوشنبه در یادواره شهدای روستای همایون از توابع پیرتاج که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تنها محدود به مناسبت‌ها نیست و معرفی رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان به نسل‌های آینده باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای بازخوانی حماسه‌آفرینی رزمندگان و شهدایی است که برای دفاع از کشور جانفشانی کردند و برگزاری یادواره‌ها می‌تواند بخشی از این تاریخ را برای نسل نوجوان و جوان روایت کند.

فرمانده سپاه بیجار با اشاره به برگزاری یادواره شهدا در مناطق روستایی بیان کرد: روستاهای شهرستان نیز در دوران دفاع مقدس شهدای بسیاری را تقدیم کرده‌اند و برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای زنده نگه داشتن نام و یاد آنان و تکریم خانواده‌های شهدا است.

عظیمیان ادامه داد: خانواده‌های شهدا و ایثارگران از سرمایه‌های معنوی جامعه هستند و خاطرات و روایت‌های آنان از دوران دفاع مقدس می‌تواند نقش مؤثری در آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و فداکاری داشته باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: یادواره شهدای روستای همایون در راستای برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس و اجلاسیه کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار شد.

این مراسم به همت حوزه مقاومت بسیج شهید بروجردی و با حضور فرماندار بیجار، امام جمعه پیرتاج، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مسئولان شهرستان و منطقه، خانواده‌های شهدا و جانبازان و جمعی از اهالی روستای همایون برگزار شد.

در پایان این مراسم نیز حاضران با حضور در گلزار شهدا و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای این منطقه را گرامی داشتند.

کد مطلب 6961096

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