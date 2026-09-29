ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به تحریم هوایی اعمال شده از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به این اقدام دشمن و کشورهایی که با آن همراهی میکنند، ابزارهای متعددی در اختیار دارد و میتواند با تدبیر، عقلانیت و هوشمندی، هر یک از این ظرفیتها را در زمان مناسب به کار گیرد.
وی افزود: این ظرفیتها در حوزههای مختلفی از جمله اقتصادی، مرزی، سیاسی و همچنین در سطح منطقه وجود دارد. ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران گسترده و قابل استفاده است و هر زمان که ضرورت ایجاب کند، میتوانیم از آنها بهره بگیریم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای نمونه، اگر امروز بخواهیم مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز را برای خروج برخی کالاها و نفت توسط کشورهایی که با تحریم هوایی ایران همراهی کردهاند، مسدود کنیم، این نیز یکی از ابزارهای ماست و ظرفیت بسیار مهمی محسوب میشود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت بهرهگیری ایران از ظرفیتهای حقوقی و دیپلماتیک بینالمللی برای خنثیسازی تحریم هوایی کشورمان، گفت: وزارت امور خارجه باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژهای داشته باشد و این مسئله را در اولویت اقدامات خود قرار دهد.
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