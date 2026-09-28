به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، علی عالی‌پور ملی‌پوش وزنه‌برداری مردان در گروه A دسته ۹۵ کیلوگرم به عنوان دومین نماینده مردان وزنه‌برداری ایران روی تخته رفت. در این دسته وزنی ۸ وزنه‌بردار حضور داشتند.

جونگ‌بئوم وون از کره جنوبی، یی تو از چین، ماساشی نیشیکاوا از ژاپن، فارس الباخ از قطر، محمدقادر توشتمیروف از ازبکستان، نورگیسا عادل‌تولی از قزاقستان و یوکسر کوئینتو از بحرین حریفان عالی پور در این مسابقات بودند که نماینده وزنه‌برداری ایران موفق به کسب مدال طلا بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شد.

علی عالی پور با ثبت رکورد ۱۸۰ کیلوگرم در یکضرب، ۲۱۸ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۳۹۸ کیلوگرم مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ را کسب کرد. او با ثبت رکورد مجموع ۳۹۸ کیلوگرم رکورد دنیا را جابه جا کرد.

روز گذشته ریحانه کریمی اولین بانوی تاریخ وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به مدال برنز رسید. میرمصطفی جوادی هم صبح امروز در دسته ۸۵ کیلوگرم دستش از کسب مدال کوتاه ماند و در جایگاه پنجم قرار گرفت.

عملکرد وزنه‌بردار ایران به شرح زیر است:

حرکت یک‌ضرب

عالی‌پور در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۷۵ کیلوگرم را ثبت کرد، دومین حرکت عالی پور وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی بود که با موفقیت بالای سر برد، او در سومین حرکت وزنه ۱۸۳ را نتوانست مهار کند. او در یک ضرب در رده اول قرار گرفت. علی عالی پور با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی رکورد یکضرب بازی‌های آسیایی را به نام خود ثبت کرد.

حرکت دوضرب

او در حرکت اول دوضرب موفق به مهار وزنه ۲۱۳ کیلوگرم شد، وی در حرکت دوم دوضرب نتوانست وزنه ۲۱۸ کیلوگرم را مهار کند، علی‌پور در سومین حرکت دوضرب وزنه ۲۱۸ کیلوگرم را دوباره انتخاب کرد و این بار توانست آن را مهار کند.

مدال طلای علی عالی پور هشتمین طلا و سی و دومین مدال کاروان ایران است.

ویدیوی حرکات یکضرب علی عالی‌پور عملکرد کاروان ورزش ایران تا به امروز به شرح زیر است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده(کوراش)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

* نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)