سوسن عباسپناه در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم سیار ادارهکل انتقال خون استان کردستان روز سهشنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۵ برای خونگیری از داوطلبان در شهرستان بیجار مستقر خواهد شد.
وی افزود: این تیم از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در جنب مرکز بهداشت بیجار، بیمارستان قدیم و محل مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵، آماده پذیرش شهروندان و داوطلبان اهدای خون خواهد بود.
مدیر شبکه بهداشت و درمان بیجار با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان در اهدای خون بیان کرد: استمرار اهدای خون نقش مهمی در تأمین نیاز بیماران و ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی دارد و مشارکت داوطلبان در این زمینه ضروری است.
عباسپناه ادامه داد: شهروندانی که قصد اهدای خون دارند، باید هنگام مراجعه کارت ملی خود را همراه داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: برای اهدای خون نیازی به ناشتا بودن نیست و داوطلبان میتوانند در ساعت اعلامشده برای انجام مراحل پذیرش و اهدای خون مراجعه کنند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان بیجار یادآور شد: محل استقرار واحد سیار انتقال خون در جنب مرکز بهداشت بیجار، بیمارستان قدیم، روبهروی پارک ۱۵ خرداد خواهد بود.
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