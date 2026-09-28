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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

واحد سیار انتقال خون کردستان در بیجار مستقر می‌شود

واحد سیار انتقال خون کردستان در بیجار مستقر می‌شود

بیجار- مدیر شبکه بهداشت و درمان بیجار گفت: واحد سیار انتقال خون کردستان روز سه‌شنبه هفتم مهرماه در این شهرستان مستقر می‌شود و شهروندان می‌توانند برای اهدای خون مراجعه کنند.

سوسن عباس‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم سیار اداره‌کل انتقال خون استان کردستان روز سه‌شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۵ برای خون‌گیری از داوطلبان در شهرستان بیجار مستقر خواهد شد.

وی افزود: این تیم از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در جنب مرکز بهداشت بیجار، بیمارستان قدیم و محل مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵، آماده پذیرش شهروندان و داوطلبان اهدای خون خواهد بود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بیجار با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان در اهدای خون بیان کرد: استمرار اهدای خون نقش مهمی در تأمین نیاز بیماران و ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی دارد و مشارکت داوطلبان در این زمینه ضروری است.

عباس‌پناه ادامه داد: شهروندانی که قصد اهدای خون دارند، باید هنگام مراجعه کارت ملی خود را همراه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: برای اهدای خون نیازی به ناشتا بودن نیست و داوطلبان می‌توانند در ساعت اعلام‌شده برای انجام مراحل پذیرش و اهدای خون مراجعه کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بیجار یادآور شد: محل استقرار واحد سیار انتقال خون در جنب مرکز بهداشت بیجار، بیمارستان قدیم، روبه‌روی پارک ۱۵ خرداد خواهد بود.

کد مطلب 6961113

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