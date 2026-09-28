موازی کاری ادارات مانع بزرگ صادرات است

محمود تولایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان گلاب در مسیر استانداردسازی و صادرات به کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس اظهار کرد: تولیدکنندگان سال‌ها برای دریافت مجوزها و استانداردهای لازم تلاش کرده‌اند، اما موازی‌کاری میان دستگاه‌های مختلف، هزینه و زمان زیادی به آنها تحمیل کرده است.

وی افزود: یکی از اتفاقات مهم در دو سال گذشته، تفکیک استانداردهای حوزه غذا و دارو بود. پیش از این، مجوزها و استانداردهای این دو بخش به صورت موازی و جداگانه صادر می‌شد و گاهی تفاوت شاخص‌ها باعث افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن روند صادرات می‌شد.

رئیس اتاق بازرگانی کاشان تصریح کرد: پس از بررسی‌ها مشخص شد بخشی از شاخص‌های یکی از این استانداردها برای دیگری نیز قابل پذیرش است و اکنون هدف این است که فرآیند صدور مجوزها و استانداردها روان‌تر شود.

وی با انتقاد از ساختار بروکراتیک کشور گفت: ساختار اداری ما به‌گونه‌ای شکل گرفته که گویی همه باید «تصویب‌گر» باشند و برای انجام وظیفه خود حتماً مانعی ایجاد کنند؛ در حالی که اگر کاری بدون گره پیش برود، تصور می‌شود وظیفه‌ای انجام نشده است.

تولایی با مقایسه این روند با برخی کشورهای پیشرفته افزود: در کشورهایی مانند بلژیک، استاندارد تعریف می‌شود و رعایت آن به بنگاه‌ها واگذار می‌شود؛ مجوز در ابتدا صادر می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، کنترل و بازرسی در ادامه انجام می‌گیرد. اما در ایران برای هر مرحله از تولید و عرضه محصول، کنترل‌های متعدد و هزینه‌های جداگانه در نظر گرفته می‌شود که روند کار را به تأخیر می‌اندازد.

وی با اشاره به دشواری‌های حضور ایران در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: کشور علاوه بر شرایط خاص ناشی از تحریم‌ها، با مشکلاتی مانند دشواری‌های ترانزیتی و فرآیندهای پیچیده داخلی مواجه است و مشتریان خارجی نیز در برخی موارد به دلیل تحریم‌ها حاضر نیستند خرید خود از ایران را به صورت علنی اعلام کنند.

رئیس اتاق بازرگانی کاشان تأکید کرد: در کنار محدودیت‌ها و فشارهای بیرونی، باید بپذیریم که بخشی از مشکلات صادرات را نیز خودمان در داخل کشور ایجاد کرده‌ایم و اصلاح فرآیندهای اداری و کاهش موانع داخلی می‌تواند مسیر حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را هموارتر کند.