به گزارش خبرنگار مهر، یک دستگاه خودروی خاور در محدوده تونل چارتا در آزادراه خرمآباد ـ پلزال واژگون شد که در پی این حادثه، مسیر عبوری آزادراه مسدود شد.
بر اساس گزارشهای اولیه، راننده این خودرو از وضعیت رضایتبخشی برخوردار است و تاکنون گزارشی از تلفات جانی این حادثه اعلام نشده است.
عملیات امدادرسانی و پاکسازی مسیر نیز برای بازگشایی محور در دستور کار عوامل مربوطه قرار گرفته است.
علت دقیق واژگونی این خودرو هنوز مشخص نشده و کارشناسان تصادفات پلیس راه در حال بررسی ابعاد حادثه و عوامل مؤثر در وقوع آن هستند.
با توجه به انسداد مسیر، از رانندگان عبوری درخواست میشود ضمن توجه جدی به هشدارهای پلیس و عوامل راهداری، از توقف در محدوده حادثه خودداری کرده و در صورت امکان از مسیر جایگزین استفاده کنند.
همچنین رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی، بهویژه در محدوده تونلها و نقاط حادثهخیز، از مهمترین توصیههای ایمنی برای پیشگیری از حوادث مشابه است.
نظر شما