به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای، زمان، شرایط و نحوه ثبت‌نام متقاضیان واگذاری بالغ بر ۲۳۰ هزار قطعه زمین مسکونی در بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ روستای کشور را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، سه گروه شامل بومیان ساکن روستاها، بومیان غیرساکن و ساکنان شهرهای همجوار روستاهای واقع در حریم شهرها می‌توانند از روز سه‌شنبه، ۷ مهرماه ۱۴۰۵، با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، درخواست خود را برای واگذاری اراضی روستایی ثبت کنند.

در متن اطلاعیه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آمده است:

به اطلاع متقاضیان واجد شرایط می‌رساند، در راستای اجرای دستورالعمل «واگذاری اراضی روستایی» و با توجه به تأمین زمین در روستاهای دارای ظرفیت، ثبت‌نام عمومی متقاضیان جدید از روز سه‌شنبه (۷ مهر)، رأس ساعت ۱۲ ظهر آغاز می‌شود.

شرایط متقاضیان

بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان باید واجد شرایط مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شامل تأهل یا سرپرست خانوار بودن، نداشتن مالکیت زمین و مسکن و استفاده نکردن از امکانات دولتی از ابتدای انقلاب در بخش زمین و مسکن (فرم «ج» سبز) باشند و حسب مورد، یکی از شرایط زیر را نیز داشته باشند:

بومی ساکن: دارای سابقه سکونت در روستای مورد تقاضا طی پنج سال اخیر.

دارای سابقه سکونت در روستای مورد تقاضا طی پنج سال اخیر. بومی غیرساکن: دارای ریشه و نسب در روستای مورد تقاضا و احراز سابقه سکونت خود یا حداقل یکی از والدین در روستای مذکور.

دارای ریشه و نسب در روستای مورد تقاضا و احراز سابقه سکونت خود یا حداقل یکی از والدین در روستای مذکور. ساکنان شهرهای همجوار روستاهای واقع در حریم شهر مربوطه: دارای سابقه سکونت در شهر همجوار با روستای واقع در حریم آن شهر طی پنج سال اخیر، مطابق ضوابط اعلام‌شده.

در مورد بومیان غیرساکن، شرط پنج سال سکونت در روستای محل تقاضا حذف شده است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام

متقاضیان بومی ساکن و غیرساکن روستا باید مدارک و مستندات مربوط به احراز سابقه سکونت، ریشه و نسب و همچنین سکونت خود یا حداقل یکی از والدین در روستای مورد تقاضا را پس از تأیید شورای اسلامی روستا و دهیاری مربوطه، در سامانه بارگذاری کنند.

همچنین ساکنان شهرهای همجوار روستاها که روستاهای مورد نظر در حریم آن شهر قرار دارند، باید اسناد و مدارک مربوط به احراز سابقه سکونت پنج‌ساله در شهر را مطابق شرایط اعلام‌شده در سامانه بارگذاری کنند.

نحوه ثبت درخواست واگذاری زمین روستایی

متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۲ ظهر روز سه‌شنبه، ۷ مهرماه ۱۴۰۵، با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به نشانی Saman.Mrud.ir، نسبت به ثبت درخواست و انتخاب روستای مورد تقاضا اقدام و مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنند.

واگذاری زمین به صورت ۹۹ ساله

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این اطلاعیه تأکید کرده است که ثبت درخواست و انتخاب روستا به منزله احراز شرایط یا ایجاد تعهد قطعی برای واگذاری زمین نیست.

درخواست متقاضیان پس از بررسی و پالایش مدارک و احراز شرایط توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با توجه به ظرفیت موجود زمین، بررسی خواهد شد.

همچنین واگذاری زمین صرفاً در روستاهای دارای ظرفیت و مطابق ضوابط و فرآیندهای مقرر انجام می‌شود.

زمین‌های موضوع این اطلاعیه نیز به صورت ۹۹ ساله و با پرداخت هزینه آماده‌سازی واگذار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، نتیجه بررسی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نحوه ادامه فرآیند از طریق سامانه و پیامک به متقاضیان اطلاع‌رسانی می‌شود.