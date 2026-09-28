فرودگاه امام: ابلاغی برای برقراری پروازهای ایران به نجف نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، از روز گذشته اخباری مبنی بر فراهم شدن فرصت برای لغو ممنوعیت پروازهای ایران به نجف و بالعکس منتشر شده است. در ادامه نیز گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال برقراری نخستین پروازها از تهران به مقصد نجف اشرف از روز چهارشنبه هفته جاری مطرح شد؛ پروازهایی که از هفته گذشته و پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایران لغو شده‌اند.

هیچ ابلاغ رسمی برای ازسرگیری پروازهای نجف دریافت نکرده‌ایم

با این حال، پیگیری‌های خبرنگار مهر از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نشان می‌دهد که تاکنون ابلاغیه یا مکاتبه رسمی درباره ازسرگیری پروازهای ایران به نجف و بالعکس دریافت نشده است.

علی کاشانی حیدری، مدیر روابط عمومی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار منتشرشده مبنی بر برقراری مجدد پروازهای ایران به نجف و بالعکس، اظهار کرد: تاکنون هیچ‌گونه مکاتبه رسمی مبنی بر اینکه پروازهای ایران به نجف و بالعکس برقرار خواهد شد، ابلاغ نشده است.

وی افزود: در حال حاضر، اطلاع‌رسانی رسمی درباره زمان ازسرگیری این پروازها انجام نشده و نمی‌توان زمان دقیقی برای برقراری مجدد پروازهای تهران - نجف و بالعکس اعلام کرد.

زمان دقیق ازسرگیری پروازهای نجف مشخص نیست

همچنین پیگیری خبرنگار مهر از نماینده شرکت هواپیمایی العراقیه نیز حاکی از آن است که این شرکت نیز تاکنون اطلاعی درباره برقراری مجدد پروازهای ایران و نجف دریافت نکرده است.

بر این اساس، در شرایط فعلی و با وجود انتشار برخی اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره ازسرگیری پروازهای ایران به نجف، هیچ زمان دقیق و رسمی برای برقراری این پروازها اعلام نشده است و وضعیت پروازهای ایران به کشورهای مختلف، به‌ویژه عراق، همچنان در انتظار ابلاغ و اعلام رسمی مراجع ذی‌ربط قرار دارد.