«ارتش انقلابی از منظر قرآن کریم» کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب و اثر پژوهشی «ارتش انقلابی از منظر قرآن کریم»، نوشته حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولان، روحانیون، پیشکسوتان قرآنی و فعالان این حوزه در فرهنگسرای قرآن برگزار شد.

این کتاب، پژوهشی است با هدف تبیین مفهوم «ارتش انقلابی» بر پایه آموزه‌های قرآن کریم و با بررسی بیانات امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب. «ارتش انقلابی از منظر قرآن کریم» در نهایت می‌کوشد با قرار دادن قرآن کریم در مرکز یک مطالعه میان‌رشته‌ای، میان مفاهیم قرآنی، ادبیات انقلاب اسلامی و الزامات یک نیروی مسلح حرفه‌ای و انقلابی ارتباط برقرار کند؛ تلاشی که در آیین رونمایی این اثر، بر ادامه یافتن آن در قالب پژوهش‌های گسترده‌تر تأکید شد.

رحیم قربانی، رئیس فرهنگسرای قرآن در آیین رونمایی از کتاب «ارتش انقلابی از منظر قرآن کریم»، اظهار کرد: تلاش ارزشمند حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسنی در این پژوهش، فرصتی فراهم کرده است تا مفهوم ارتش انقلابی و ویژگی‌های آن از منظر قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: برپایه این اثر، برای همه ما روشن می‌شود و خواهیم دید که اگر ارتش انقلابی و قرآنی بر پایه و اساس قرآن کریم شکل بگیرد، چه ظرفیت بزرگی برای تحقق آرمان‌های اسلامی و قرآنی خواهد داشت.

قربانی تصریح کرد: ارتشی که مبانی و اصول خود را بر اساس قرآن کریم تعریف کند، علاوه بر برخورداری از توانمندی‌های نظامی، از یک پشتوانه معنوی و اعتقادی نیز برخوردار خواهد بود و این مسئله می‌تواند در افزایش قدرت و استحکام آن نقش داشته باشد.

وی در پایان با بیان اینکه برگزاری چنین برنامه‌هایی به گسترش ارتباط میان جامعه قرآنی و نیروهای مسلح کمک کند و گفت: امیدواریم این نشست‌ها و پژوهش‌هایی از این دست، زمینه‌ای برای تعمیق بیشتر پیوند میان قرآن کریم، فرهنگ ایثار و دفاع و مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشد و بتوانیم در مسیر تحقق آرمان‌های قرآنی و اسلامی گام‌های مؤثرتری برداریم.