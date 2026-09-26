برداشت خیارسبز پاییزه در خضرآباد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا میرجلیلی اظهار کرد: دو هکتار از مزارع حاصلخیز بخش خضرآباد به کشت خیارسبز اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار حدود ۲۰ تن محصول برداشت شود.

وی افزود: خیارسبز تولیدی خضرآباد علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به مرکز استان یزد، شهرستان‌های مجاور و تهران نیز ارسال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر ادامه داد: کشت خیارسبز در این منطقه از اواخر فصل تابستان آغاز می‌شود و برداشت محصول نیز از اوایل مهرماه شروع شده و حدود دو ماه ادامه خواهد داشت.

میرجلیلی با اشاره به کیفیت محصول تولیدی خضرآباد گفت: خیارسبز این منطقه به دلیل طعم و مزه مطلوب، از استقبال مناسبی در بازار برخوردار است و به‌عنوان یکی از محصولات شناخته‌شده و دارای بازار مناسب در منطقه مطرح است.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان خضرآبادی امسال برای دومین بار در سال زراعی جاری اقدام به کشت و برداشت خیارسبز کرده‌اند.