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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

برداشت خیارسبز پاییزه در خضرآباد آغاز شد

برداشت خیارسبز پاییزه در خضرآباد آغاز شد

یزد- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر از آغاز برداشت خیارسبز پاییزه در بخش خضرآباد خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴۰ تن خیارسبز از سطح دو هکتار از مزارع این منطقه برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا میرجلیلی اظهار کرد: دو هکتار از مزارع حاصلخیز بخش خضرآباد به کشت خیارسبز اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار حدود ۲۰ تن محصول برداشت شود.

وی افزود: خیارسبز تولیدی خضرآباد علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به مرکز استان یزد، شهرستان‌های مجاور و تهران نیز ارسال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر ادامه داد: کشت خیارسبز در این منطقه از اواخر فصل تابستان آغاز می‌شود و برداشت محصول نیز از اوایل مهرماه شروع شده و حدود دو ماه ادامه خواهد داشت.

میرجلیلی با اشاره به کیفیت محصول تولیدی خضرآباد گفت: خیارسبز این منطقه به دلیل طعم و مزه مطلوب، از استقبال مناسبی در بازار برخوردار است و به‌عنوان یکی از محصولات شناخته‌شده و دارای بازار مناسب در منطقه مطرح است.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان خضرآبادی امسال برای دومین بار در سال زراعی جاری اقدام به کشت و برداشت خیارسبز کرده‌اند.

کد مطلب 6958910

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