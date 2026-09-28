استاندار البرز: خدمت به معیشت مردم مصداق جانفدا بودن است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، امروز در جلسه شورای استان، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در رزمایش «جانفدا» گفت: فلسفه اصلی این رزمایش باید حضور و مشارکت مردم باشد و همه دستگاه‌ها باید ظرفیت‌های خود را برای افزایش تاب‌آوری جامعه به کار گیرند.

وی همچنین اظهار کرد: رزمایش «جان‌فدا» نباید صرفاً یک برنامه نظامی و امنیتی تلقی شود، بلکه فلسفه اصلی آن استفاده از توان و ظرفیت مردم و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر شرایط مختلف است.

وی با اشاره به ثبت‌نام گسترده مردم در سامانه «جان‌فدا» افزود: میلیون‌ها نفر در کشور برای حضور در این برنامه اعلام آمادگی کرده‌اند و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز برای مشارکت در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.

استاندار البرز با بیان اینکه بیش از یک میلیون نفر در استان برای این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: باید در ماه‌های پیش‌رو به موضوع مشارکت مردم توجه ویژه داشته باشیم و همه ظرفیت‌های مردمی را برای ارتقای تاب‌آوری استان به کار بگیریم.

آمادگی دستگاه‌ها برای شرایط احتمالی

عبداللهی بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و ادامه داد: همه مدیران باید امکانات و ظرفیت‌های دستگاه‌های خود را برای افزایش تاب‌آوری و آمادگی در برابر احتمالات مختلف به کار گیرند.

وی افزود: جلسات مرتبط با امنیت ملی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران به صورت مستمر برگزار می‌شود و مدیران باید آمادگی لازم را در مجموعه‌های تحت مدیریت خود ایجاد کنند.

جانفدا فراتر از یک رزمایش است

استاندار البرز با اشاره به مفهوم «جان‌فدا» بیان کرد: این عنوان برگرفته از فرهنگ ایثار و فداکاری در راه امنیت مردم، کشور و میهن است و باید از یک عنوان برای یک برنامه فراتر رفته و به فرهنگ خدمت تبدیل شود.

عبداللهی گفت: فرهنگ «جان‌فدا» باید در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد و مدیران باید هر آنچه در توان دارند برای خدمت به مردم و پیگیری مسائل معیشتی آنان به کار گیرند.

پیگیری معیشت مردم مصداق «جان‌فدایی»

وی با تأکید بر ضرورت توجه مدیران به وضعیت اقتصادی مردم اظهار کرد: در شرایط کنونی هیچ موضوعی بالاتر از آسایش و معیشت مردم نیست و باید برای کاهش هزینه‌های زندگی و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم اقدامات ویژه انجام شود.

استاندار البرز افزود: مدیران باید به صورت مستمر وضعیت بازار، تأمین کالا، دارو و اقلام مورد نیاز مردم را پیگیری کنند و با حضور میدانی، مشکلات موجود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

خدمت به مردم باید محور فعالیت مدیران باشد

عبداللهی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط مدیران با مردم گفت: میزهای خدمت و حضور مدیران در میان مردم باید جدی گرفته شود و مردم نباید برای دریافت خدمات با پاسخ منفی یا بی‌توجهی مواجه شوند.

وی ادامه داد: سرکشی از مناطق مختلف، رسیدگی به مشکلات مردم و توجه به مطالبات آنان بخشی از فرهنگ «جان‌فدا» است و مدیران باید در این مسیر با جدیت عمل کنند.

البرز باید الگوی مشارکت مردمی شود

استاندار البرز با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در استان گفت: باید برنامه‌ای منظم، منسجم و در شأن مردم البرز برگزار شود تا این استان بتواند به عنوان یک الگوی موفق در استفاده از ظرفیت‌های مردمی مطرح شود.

عبداللهی خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، اجرایی و مردم باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا ظرفیت‌های استان در مسیر افزایش تاب‌آوری و خدمت به جامعه به کار گرفته شود.

وی همچنین وحدت و انسجام اجتماعی را از مؤلفه‌های مهم تاب‌آوری دانست و گفت: در حوزه سیاسی و اجتماعی باید مراقب انسجام جامعه باشیم و همه مسئولان باید برای حفظ آرامش استان و تقویت اعتماد مردم تلاش کنند.

استاندار البرز با اشاره به برخی شاخص‌های امنیتی استان اظهار کرد: بهبود شرایط امنیتی بدون همکاری مردم و همراهی دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست و همه مجموعه‌ها باید در این زمینه مسئولیت خود را به درستی انجام دهند.

عبداللهی در پایان تأکید کرد: در ماه‌های پیش‌رو مدیران باید با حساسیت بیشتری پای کار مردم باشند و خدمت‌رسانی، رسیدگی به مطالبات، دلسوزی و حضور میدانی را در اولویت قرار دهند تا برنامه «جان‌فدا» به الگویی برای خدمت و مشارکت مردم تبدیل شود.